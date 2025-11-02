¡Ú11·î2Æü¤ÎB2·ë²Ì¡ÛÊ¡Åç¤¬9Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡ÄÀ¾ÃÏ¶è¤Ï°¦É²¤¬²÷¾¡¤·¤Æ¿À¸Í¤òÌÔÄÉ
¡¡11·î2Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025－26 SEASON¡×B2¥êー¥°Âè6ÀáGAME2¤Î5¥«ー¥É¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤Ç8Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÊ¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¤Ï¡¢´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º¤ÈÂÐÀï¡£¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Ê¡Åç¤¬Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë¤Ï´ä¼ê¤Î»³ºÝ¿¿¸ã¤Ë12ÆÀÅÀ¤òµö¤¹¤Ê¤ÉÈ¿·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤µ¤º¡¢90－61¤Ç¾¡Íø¡£Ï¢¾¡¤ò9¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¡¢¶âÍË³«ºÅ¤ÇÀè¤Ë»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤¬¼ó°Ì¤òÁö¤ëÀ¾ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¤¬¥Ûー¥à¤ÇÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤³¤½°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë¥¹¥Ñー¥È¤·¤¿°¦É²¤¬¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë¤ÏÀÄ¿¹¤Î»ûÅè¶³Ç·²ð¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È4ËÜ¤ò´Þ¤à12ÆÀÅÀ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢85－61¤Ç²÷¾¡¤·¡¢7Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤Î»î¹ç¤ÇÊ¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¤Ë100ÅÀ¥²ー¥à¤òµö¤·¤¿·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¤¬¡¢Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç5¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ËÀ®¸ù¡£76－57¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿B2¥êー¥°ÀïÂè6Àá¤Î»î¹ç·ë²Ì°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§11·î1Æü¤ÎB2»î¹ç·ë²Ì
Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º 90－61 ´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º
¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º 94－70 ¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ
Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º 57－76 ·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º
°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹ 88－61 ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä
¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬ 59－86 ¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ¡Åçvs´ä¼êGAME2 ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È