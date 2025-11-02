岡山市の中心部では、例年9月下旬から10月初旬ごろに咲くキンモクセイが、今年は1か月遅れで咲き、いまごろ（11月2日）になって甘い香りを充満させています。

実は、私たちが見ているキンモクセイはほぼすべて雄株だということをご存じでしたか。

その背景には、ヒトとの長年にわたるかかわりがあるようです。

生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。

どうして開花が1か月も遅い？

ー岡山市中心部で今年開花が遅かったのはどうしてでしょうか。





限られたエネルギーをどう使うか

東洋産業 大野竜徳さん「夏から秋にかけて高温が続くと、キンモクセイが一度休眠しかけて再び開花する、というサイクルが起きるようなのです」「花の準備を始めると成長はやめて花をつけるのに一生懸命になり、開花させたら冬はオヤスミナサイ、ということですね。植物にとって『花を咲かせる』という行為は、成長（栄養成長）と繁殖（生殖成長）のトレードオフの上に成り立ちます。トレードオフを例えると、150円の今日までのクーポン持っています。ちょうど夜の散歩がとても寒くて家まで我慢できない、クーポンも今日までなので、暖かい飲み物を買うか、肉まんを買うか、カイロを買うか迫られたとき、150円をどこへ投資しますか？というようなイメージです」

ーキンモクセイが限られたエネルギーを「成長」「繁殖」どちらに使うか判断するのですね。



大野竜徳さん

「限られたエネルギーを『自分を大きくする』か『子孫を残す』か、どちらに振り分けるかを決める必要があります。



この切り替えのタイミングを決定するのが花芽分化と呼ばれる現象で、多くの植物では、気温や日照時間などの環境条件を手がかりにしています。



ところが、異常高温が続くと、このシグナルが乱れ、植物が『季節を読み間違える』ことがあります。



つまり、『そろそろ秋だから花をつけよう』と準備を始めたものの、暑さが戻って一度成長モードに戻り、再び気温が下がった際に『やはり今が花の時期だ』と再度開花を始める。これが二度咲きの仕組みのひとつと考えられます。



植物も本来は周囲と一斉に花を咲かせたいのですが、気候の変化によって『タイミングの迷い』が生じているのかもしれません」

実をつけないキンモクセイが「開花」にエネルギーを使うのはなぜ？

ーキンモクセイは、花は咲いても実がなりませんね。



東洋産業 大野竜徳さん

「日本で見られる園芸品種であるキンモクセイは、ほぼすべて雄株由来で、雌株が存在しない（雌は極めて稀）とされています。



そのため、花は咲いても実（果実や種）はつきません。庭木のキンモクセイに実がないのはこのためです。近縁のギンモクセイには雌雄があり、雌株は果実をつけるのですが」

東洋産業 大野竜徳さん

「キンモクセイが自分では繁殖できないけれど、開花するというのは、生き物の在り方そのものに切り込むテーマともいえます。



私たちを含め、生き物の究極の目的とは何でしょうか。それは『自分の遺伝子をより多く次世代に残すこと』。すべての生物はこの一点に向かって、長い時間をかけて戦略を磨いてきました。



絶滅すれば、その系統の物語はそこで途絶えます。



他の生き物、同種のライバル、異性とのせめぎ合いの中で選択が繰り返され、その結果として私たちが今見ている生物の姿があります。



つまり、自分では子孫を残せないとはいえ、いまも生き残っているという事実そのものが、彼らの戦略の『正解』という見方ができます」

ーでは、キンモクセイにとっての「幸せ」とは何でしょう



東洋産業 大野竜徳さん

「キンモクセイやソメイヨシノといった園芸植物の一部は『不稔（ふねん）』、つまり自力で種子を作ることができません。しかし、キンモクセイの園芸品種は、日本中に広まっています」

「甘い香りでヒトに好まれ、ヒトによって接ぎ木で増える」という生存戦略？

東洋産業 大野竜徳さん

「不稔の植物は、野生では子孫を残せず、その個体の死とともに滅びる運命ですが、人の手によって接ぎ木され、街角や庭先に植えられ、結果的に日本中に広まりました。



もし、キンモクセイが工夫しても花を咲かせなかったら、人は植えようとも思わなかったでしょう。花を咲かせることで自分で実をつけなくても、人に選ばれ、殖やされ、守られている。



そう考えれば、彼らは人間という共生相手を手に入れた、成功者ともいえます」

「キンモクセイ本人に意見を聞いたわけではありませんが、生物学的に見れば、彼らは人間を媒介して遺伝子を広めることに成功した生物といえるでしょう。



もしかすると、私たちが花の香りに惹かれて植え広めているつもりが、実はキンモクセイの戦略にまんまと乗せられているのかもしれません」

「個体は遺伝子の乗り物である」

東洋産業 大野竜徳さん

「たとえば、約50年前に出版されたリチャード・ドーキンス著『利己的な遺伝子』という本があります。



有名な本で、いろいろ議論もある部分がありますが、今でも参考になることがある本ですね。この本の一説にある考え方では『個体は遺伝子の乗り物である』というものです。つまり、遺伝子は時代を超えて生き残りたい。



そのために遺伝子は私たちという個体を介して次世代へと受け継がれていく…という見方です。もちろん、遺伝子に意思があるわけではありません。



また、進化や絶滅は生き物が『成功』や『失敗』して起こった結果ではなく、たまたまその時の環境に合致したかどうかの結果にすぎません」

「たとえば、キンモクセイが雄株ばかりで今も生き残っているのは、たまたま現代の人間社会という環境にうまく合致した結果なのだと思います。遺伝子はうまく個体を乗り継いで生き残っています。



そして遺伝子が接ぎ木でも伝わっているなら、それが品種改良や人の手を介して、ということがあったとしても生物としてうまく進化して成功している、と言えます」