【写真を見る】【おかやまマラソン】「ゴール地点で抱き合って喜べたら」 マラソン未経験の娘と一緒に走る男性の思い

今回はマラソン未経験の東京に暮らす娘と一緒に走ることにした岡山県津山市の男性。特別な思いがあるようです。

初めて長女といっしょに走るマラソン そのわけは

津山市の工場に勤務する菊地潤さん【画像①】、50歳です。





今、目指しているのが…岡山市中心部で開催されるおかやまマラソン。菊地さんが出場するのは、今年で4回目ですが、初めて長女と一緒に走るといいます。

そんな菊地さんが自宅で見ていたのは、その長女の幼い頃の映像【画像②】です。



（菊地潤さん）

「ずっと泣いていて、抱かないと泣き止まない子だった。最初はかなり手のかかる子でしたね。昔の映像を見ると泣いちゃいますね」

思わず泣いてしまいそうになるには理由があります。



（菊地潤さん）

「来年結婚することになりまして、相手の男性を連れて、東京から岡山に来たんですけれども、好青年でしたので安心しましたけど、ちょっと寂しい気持ちはありました」

東京のIT企業に勤めている25歳の長女、紗和さん【画像③】。来年3月に結婚することになったのです。そんな中、思いついたのが、紗和さんと一緒におかやまマラソンに出ることでした。



（菊地潤さん）

「思い出づくりですかね。最後に苦楽を分かち合いたいじゃないですけど、一緒に同じレースに出て、完走して、最後ゴール地点で2人で抱き合って喜べたらなと」

一緒に挑戦できる最初で最後のフルマラソンかも

最高の思い出を作りたい…。



父親からの突然の提案にマラソン未経験の紗和さん【画像④】は…



（紗和さん）

「フルマラソンってすごく大変そうだなと思っていたので、どうしようかなと思いました。（結婚すると）一緒に挑戦できることはないと思うので、人生でも記憶に残る思い出になると思います」

そんな菊地さん、本番を前に不安を感じていました。実は、おかやまマラソンに出場した3回のうち完走できたのは初回だけ。その後はリタイアが続いているのです。さらに…



（紗和さん）

「体調面が心配で。本当に走れるのかなって」



（菊地潤さん）

「病み上がりで…」

腎臓を悪くしていて9月に手術をうけたばかり。体調は万全ではありません。退院して久しぶりの練習でも…



（菊地潤さん）

「足が重たすぎて、びっくりしています。思った以上に息もあがるし」

この父親でよかったって思えてもらえたら

それでも練習を続けてきた菊地さん。理想の父親像があります。



（菊地潤さん）

「子どもたちもチャレンジを色々してきた子どもたちなので、父親も歳をとっても、いつまでもチャレンジする気持ちは忘れずにいたいなと。この父親でよかったって思えてもらえたらうれしいですよね」

（菊地潤さん）

「（紗和さんが）土曜日にはかなり走っていますね」



2人は互いを励まし合おうとLINEで練習の成果を報告し合ってきました【画像⑦】。

「父もやります」

「やってください！」

絆はさらに深まっているようです。



（紗和さん）

「もともと父とはけっこう仲がいい方と思っているので、距離を感じてはなかったんですけど、マラソンという共通のがんばっていることが出来たことで、距離がなくなったかなと」

（記者）

「お父さんがゴールテープを切ったら」



（紗和さん）

「ハグして迎え入れたいです」

マラソンを終えて2人にはどんな思い出ができるのでしょうか。



（菊地潤さん）

「今年は思い入れが違いますので、這ってでもゴールしようと思っています」



おかやまマラソンの号砲は11月9日に鳴らされます。