9月中旬、一面に広がる田んぼが黄金に色づき始めた福島県・大玉村。この日は25年目の「今日は稲刈りだ！」その穂は「一粒一粒が大きい」

と、「新男米、ブラッド・ピットにあげました」「ジャッキー・チェンにも(新男米)プレゼントしたんだって」「ブラ米、チェン米ね」

そして、「松岡とシンタローのイノシシ対策も効果あったんじゃない？」「全然荒らされてない」

では、福島の仲間たちも揃ったところで「25年目の稲刈り、よろしくお願いしま〜す！」

「一株がちょっと本数が少ない」「持った感じが全体的に軽く感じる」「暑さ、影響したかな？」今年は梅雨の時期が特に暑かったため、茎の数が思うように増えなかったと考えられる。

でも、「分けつの量は少ないけど、一粒一粒しっかりしている」

一方、「メッシは長いよ」「背高いけど茎がしっかりしてるから倒れなかったんだよ」背が高いだけでなく「粒がさ、やっぱでかいんだよ」

そして、先に熟した3枚目のヒメノモチは2週間前に藤原が刈ったが、成長ムラでまだ熟していないものもあり、「(餅大好きの)松岡さんに刈ってもらったら良いんじゃない？」

2週間が経ち、水口付近の稲も熟し刈りごろになったので、松岡の手で。「今年暑かったから水口が一番成長してる」「やっぱ硬えな。メッシとか柔らかいのに」

2時間弱で5枚、全ての田んぼを刈り終えたら、束ねた稲を「干しましょう」まずは田んぼに杭を打ちつけて、支えとなる棒を結び付け、その上に井桁状に重ね天日干しすることで旨みがと甘みが凝縮する。

そして、新米を美味しく味わうための準備は着々と進んでいた。「松岡さん、ちょっと来てください」藤原が松岡を呼び出したワケは、「かまど作りました！“かめど"です」

24年前、松岡たちも明雄さんに教わりながら作った、かまど。今年は藤原自ら掘った土で亀の形に。2週間乾燥させた“かめど"は、「(水分が抜けて)ちょっと小さくなってる」

ひび割れもあり、これが仕上げの作業にどう影響するか？そして、取り急ぎ必要なのが「(かめどの)尻尾のとこに(薪をくべる)穴を空けないといけない」

目安となる線をつけ穴を掘り進めていくが、ぶち当たったのが「土台のレンガじゃね？」何とか穴は貫通させたものの十分な空気の通り道が必要なので、上に土を足して「高さを出そう」

ただし、「(乾き切らず)炊いてる時に割れる可能性もある」

と、「そういえば、松潤が農業やりたいって」藤原「僕が(松潤に)指導するのはちょっと…」

そして、かめどの乾燥具合、もう一つ気になるのは、刈り取ってから天日で4週間の稲。

「穂の垂れ加減めっちゃいいですね」「水分抜けても重たい」でも「やっぱ(新男米より)メッシの方がでかいね」味に違いがあるのか確認するためにも、昔ながらの足踏み脱穀機で。

一定のリズムでペダルを踏まないと筒が上手く回転しないが、2年目の藤原、手元に集中しすぎてリズムが崩れ「(回転の)勢いが悪い」

と、「頭の出しだけやっちゃえばいいんだよ」「つま先でやると楽だから」ベテラン勢のアドバイスでコツを掴み、すぐにリズムに乗って「ドュンドュンドュン」「上手だ」

そして、「よし、籾すり」籾から殻を外せば「玄米だ」暑さや害虫の影響もほとんどなく「色の具合もいいわ」「いい米だ」

これを精米してみると「うわ〜！きれい」「メッシでっかいすね」白米で比べても、メッシの方がぷっくらと。「あとは味だな」「よし、炊くか！」

今年の新米を炊くため、乾燥させていた“かめど"はどうなっているのか？「さらに縮んだね」「試し炊きもしてないので…不安」「本当は火を焚きながら乾かすもの」

もし失敗したら新米が台無しだが「やってみましょう！とりあえず」杉っ葉を着火剤にどんどん薪をくべていく。「かめの口から煙がすごい！」

火力を上げたら、研いだ米を入れた窯をかめどにセット。「ぴったりハマった！」「吹け！吹け！空気送ってあげないと」

だが、いつもなら15分ほどで沸騰し、泡が出てくるが、火入れから30分経っても「ブクブクが出ない」焚き口が小さすぎて、思うように火力が上がっていないか？

と、いつもよりは弱いが「ブクブク出てきた！」と思ったのも束の間、「焦げ臭い」「下が焦げちゃってる？」不安でも蓋は開けられない20分、新米は無事に炊けるのか？

一方、新米のお供。シンタローが作っていたのは「ナスの肉巻きの世界記録に挑戦です」大量のナスに福島県産のエゴマ豚を巻いた、ナスの肉巻き。

どうせ人数分作るならと、一本の長い肉巻きの限界に挑んでいた。

一方、松岡は「こんな大きな豚汁作るの、年に一回だもんね」あとでスタッフがいただく分も含め、お椀50杯分！そこへ、城島「今回これ使って欲しくて、朝仕込んでおいたんやけど」

と水抜きした豆腐

DASH村でも食べていた手作り油揚げ。どうしても食べたいと城島自ら仕込んでいた。140℃の低めの油で豆腐をきつね色になるまで揚げ、「とんかつみたい」これを豆腐4丁分。

味付けは地元産の味噌に、しょうゆとオイスターソース。さらにコチュジャンをたっぷり加えるのが松岡流。最後に体が温まるショウガとニンニク、ネギをたっぷり入れたら完成。

そして、記録挑戦中のナスの肉巻き、その長さは？「1m42cm」これを形を崩さぬよう細心の注意を払って鉄板へ。5分ほど炭火で焼いたら、ひっくり返し「カリカリで美味しそう！」

これに合わせるのが「しょうゆ・酒・みりんに僕の大好き“サムライガーリック"入れます」それは、今年の24時間テレビで出会った、浪江町産のサムライガーリック。

新米が炊けるのを待つ間、松岡、ご飯のお供をもうひと品。余った油揚げと何かに使えればと植えていたハバネロ。これをアクセントに入れた「ちょいピリ辛のキツネ煮」

そして、気になる新米の炊け具合は？「わー、米が立ってる！」「いやーめっちゃ不安やったけど」「よかったね、かめど大成功だよ」

ちなみに焦げ臭かった原因は、初めて火を入れたことで、繋ぎの藁が焼けた臭いと思われる。

では、「25年目の新米いただきましょう！」

まずは、新男米。「毎回言うけどおかずいらないんだよ」「炊き加減も最高」一方、メッシは「あー香り強いな」「もちもちっとして、新男米より甘味あっかもしんない」

そして、豚汁も「やっぱこれね！」「豚汁味付け最高！」毎年恒例のあれも「孝ちゃん漬け」「結局これに勝てないんだよ」

続いて、シンタロー渾身の1m42cmの肉巻き。「わんぱくだなこれ」「やっぱサムライガーリックがいいですねー」「パンチきいてるわ。米すすむね」

最後は、豆腐から手作りした油揚げの甘辛煮は「マジうまいな」「やばいよね。懐かしい」

「今年は色々どうかなと思ったけど、いろんなチャレンジあったね」でも、今年はこれで終わりじゃない！「15年ぶりのもち米」それは、近日公開！