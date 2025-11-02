Snow Manメンバーがそれぞれの言葉で語るニューアルバム『音故知新』。注目企画『ONKOCHISHIN TIMES』が完結
Snow Manのニューアルバム『音故知新』（11月5日リリース）の発売に向けて、グループの公式Xにて連日公開されてきたインタビュー企画『ONKOCHISHIN TIMES』が完結した。
■Snow Manメンバーが複数の共通質問に回答
『ONKOCHISHIN TIMES』は、アルバム『音故知新』について、メンバー9人がそれぞれ、複数の共通質問に答えるという趣向で、10月31日から毎日3人ずつ公開されてきたシリーズ企画。
質問は、以下の5つ。
・今回のアルバム「音故知新」について個人的おすすめソングと理由を一言で教えてください！
・「音故知新」にちなんで現在と過去それ ぞれ行くことができるとするなら何年前、何年後に行って何をしたいですか？
・参加しているユニット曲「○○○○」のおすすめポイントは？
・今回のユニット相手と共作した感想をお聞かせください。
・5周年、5枚目のオリジナルアルバム、改めてファンの皆さんへメッセージをお願いします。
各メンバーのアルバムに対する想い、ユニット曲の詳細などが、らしさ満点のそれぞれの言葉で語られている。ぜひ全員のコメントをチェックして、アルバムリリース日を迎えよう。