２日(日)、スキージャンプの全日本選手権ラージヒルが札幌・大倉山ジャンプ競技場で行われました。。

日本のエース、小林陵侑が体調不良で欠場する中、ミラノ・コルティナ五輪出場が有力視されている江別市出身 二階堂蓮が１回目で137.5mのビッグジャンプを見せます。

しかし、そこに負けじと食らいついたのが、夏の国際大会で日本人トップの成績をおさめた名門･雪印メグミルクスキー部の小林朔太郎。

二階堂を上回る、138.5mで１回目トップに立ちます。





共に、五輪初出場狙う両者の一騎打ちとなった２回目。二階堂蓮が、飛型もしっかりと決めた状態で134mの会心のジャンプ。小林朔太郎を逆転し、２年ぶり２度目の優勝。今月下旬に開幕する五輪シーズン本番を前に、好調ぶりをアピールです。

一方、９度目の五輪出場を狙う葛西紀明は２回目で129mのジャンプで４位。W杯の下部カテゴリーにあたるコンチネンタル杯の代表枠を掴み取り、ジャンプ界のレジェンドが４年に１度の大舞台へ望みをつなぎました。



女子では、夏の国際大会で総合優勝した丸山希が１回目２回目とトップを譲らず優勝。

髙梨沙羅は４位、伊藤有希は５位でした。