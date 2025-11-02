【ジャンプ】ミラノ五輪へ好調アピール 江別市出身 二階堂蓮が逆転優勝！レジェンド葛西は９度目の五輪へ望みをつなぐ
２日(日)、スキージャンプの全日本選手権ラージヒルが札幌・大倉山ジャンプ競技場で行われました。。
日本のエース、小林陵侑が体調不良で欠場する中、ミラノ・コルティナ五輪出場が有力視されている江別市出身 二階堂蓮が１回目で137.5mのビッグジャンプを見せます。
しかし、そこに負けじと食らいついたのが、夏の国際大会で日本人トップの成績をおさめた名門･雪印メグミルクスキー部の小林朔太郎。
二階堂を上回る、138.5mで１回目トップに立ちます。
二階堂蓮が、飛型もしっかりと決めた状態で134mの会心のジャンプ。小林朔太郎を逆転し、２年ぶり２度目の優勝。
今月下旬に開幕する五輪シーズン本番を前に、好調ぶりをアピールです。
一方、９度目の五輪出場を狙う葛西紀明は２回目で129mのジャンプで４位。W杯の下部カテゴリーにあたるコンチネンタル杯の代表枠を掴み取り、ジャンプ界のレジェンドが４年に１度の大舞台へ望みをつなぎました。
女子では、夏の国際大会で総合優勝した丸山希が１回目２回目とトップを譲らず優勝。
髙梨沙羅は４位、伊藤有希は５位でした。