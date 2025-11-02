プロ野球・楽天から戦力外通告を受けていた山田遥楓選手が、自身のSNSを更新。現役を引退することを発表しました。

2014年ドラフト5位で佐賀工業高から西武に入団した山田選手。チームが10年ぶりのリーグ優勝を果たした18年にプロ初出場を果たすと、21年にはキャリアハイの躍動を見せました。その後は、22年オフに佐藤龍世選手とのトレードで日本ハムに移籍。23年オフには日本ハムを戦力外となるも、楽天に育成契約で入団しました。24年の開幕直前には支配下へ昇格。しかし同年は25試合の出場にとどまり、今季は1軍出場とはなりませんでした。

プロ11年目を迎えていた今季。山田選手はSNSを更新し、「今シーズンで現役を引退します！11年間もこの最高峰の舞台で野球をやらせていただいて本当に感謝しかありません」とコメント。さらに感謝の言葉を並べながら、「1番はこんな僕を応援してくださった3球団のファンの方々。あなた方がいなければ絶対ここまで頑張れませんでした。心から感謝してます。期待には全く応えられず申し訳ありませんでした」と語りました。

明るいキャラクターと大きな声でのムードメーカーっぷりも話題となっていた山田選手。「あと11年間頑張り続けた体より喉！喉のおかげでここまでの声が出続けました」と、そのパワーの源にも感謝をつづりました。

最後に「野球めちゃくちゃ楽しかった」と振り返り、「これからもっともっと熱い人生にしていきます。本当に応援ありがとうございました」と締めくくりました。