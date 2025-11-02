◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5−4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

ドジャースはワールドシリーズ連覇を達成。MVPに輝いた山本由伸投手が連投の裏側を明かしました。

前日の第6戦では6回1失点で勝利投手。この日は9回1アウト1、2塁のサヨナラのピンチでリリーフ登板となりましたが、得点を与えず。連投ながら2回2/3を無失点で抑え勝利に貢献。「今日ドジャースがワールドチャンピオンで締めくくることができて、すごくやり切ったなっていう達成感、喜びを感じますし、本当に全員が出し切ったので、僕は今日2日連続で投げましたけど、他の選手もコンディションギリギリでもできることを全部やってプレーしたので、本当に気持ちが一つになった結果だと思います」と振り返りました。

5回にベンチからブルペンに移動。8回に投球練習を始めましたが、「ブルペンで作り始めた時はまだ投げられるという確信がなかった」と話しつつも、「7戦という試合で絶対落とせなかったので、その責任もありますし、どうだろうっていう迷いがあったんですけど、温まっていくうちにそれもほぐれて行けるぞっていうところまで持って行けたので、行けると言いました」と語りました。

登板までの経緯についても言及。実は前日の登板後、トレーナーの矢田修先生とは、「1年間ありがとうございましたというように伝えたんですけど、明日ブルペンで投球できるぐらいには持って行こうか、と言われた」とやりとりを明かし、山本投手は「ブルペンにいるだけで何か力になるんだな、と思ったところが始まりで、今日も起きてこっち来る前にホテルで治療してから、動作のアドバイスというか、今日は体こんな感じだからこんな感じで動いていこうかみたいな感じの、まだ投げるとかじゃなくて、練習してみたらすごく感覚が良くて、気づいたらマウンドにいました」と報道陣を笑わせました。

ワールドシリーズ4勝のうち3勝をマーク。防御率1.02と奮闘した右腕は、「やっぱりプレーするのは僕ですけど、そうやってサポートしてくださる皆さんがそういった姿勢でサポートしてくださっているので、そういうのが今日みたいなプレーにつながったり、今シーズンのプレーにつながったと思うので、感謝します」と思いを語りました。