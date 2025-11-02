ワールドシリーズ第7戦はドジャースが逆転で世界一に

米大リーグのブルージェイズは1日（日本時間2日）、本拠地トロントで行われたワールドシリーズ第7戦に延長11回の末4-5で敗れ、1993年以来32年ぶりの世界一を果たせなかった。試合序盤から主導権を握りながら逆転負け。試合後のナインは涙を浮かべ、様々な思いを語っている。

ブルージェイズはドジャース先発の大谷を攻め、3回にビシェットの3ランで先制。4回、6回と犠飛で1点ずつを失ったもののリードを保って試合を進めた。

6回にはヒメネスの適時二塁打で待望の追加点。ただ8回にマンシー、9回1死からはロハスのソロで4-4の同点とされ延長に突入。11回にスミスのソロで4-5と勝ち越されるとその裏、連投の山本由伸から1死一、三塁の好機をつかんだが、最後はカークが遊ゴロ併殺に倒れた。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のMLB専門Xは試合後、ベンチで涙を見せ、目元をぬぐうブルージェイズ主砲の姿を動画で投稿。「ワールドシリーズで悲惨な敗北を喫した直後のウラジミール・ゲレーロJr.」と紹介すると、海外ファンから様々なコメントが集まった。

「彼はチームを背負っていた」

「ブラッディーには敬意を送りたい。素晴らしい選手だ」

「君には明るい未来がある」

「頭を上げてくれ」

「彼を本当にかわいそうに思う」

「彼に大きなリスペクトを送るよ」

「彼はできる限りのことを全てやった」

この試合「3番・一塁」で先発したゲレーロJr.は5打数1安打。今季のポストシーズンでは打率.397、8本塁打の好成績を残した。



（THE ANSWER編集部）