シミやシワ、薄毛などのエイジングサインが気になり始めたら、ワンランク上のケアアイテムを取り入れてみるのもアリ。ここでは、ぜいたくな成分で肌や髪に確かなアプローチをしながら、使うたびに気分もアガる、ラグジュアリーなコスメをピックアップした。

シワ改善効果が認められた純粋レチノールで集中ケア

エリクシール

レチノパワー リンクルクリーム ba S

6600円（15g）〜 医薬部外品

医薬部外品のシワ改善有効成分として認可されている「純粋レチノール」配合の部分用クリーム。肌自らのヒアルロン酸生成を促し、真皮のコラーゲン密度を高めてシワを改善する。光と酸素による劣化から守る特殊容器を採用。

【IMPRESSION】

「肌にしっとりと密着し、シワが気になる部位を集中ケア。2年ぶりのリニューアルで、ハリとうるおいを与える独自成分『コラジェネシス』などが新配合されました」（編集部）

独立させた３つの美容成分が使うたび新鮮なまま働きかける

ランコム

レネルジー CRX トリプルセラム RT

2万7830円（50ml）

安定条件が異なるビタミンC （※1）とレチノール（※2）を一本に配合。美容成分を独立させた独自のパッケージにより、それぞれの成分が持つ強みが生かされ、肌にハリと滑らかさ、乾燥によるくすみにうるおいをもたらす。

※1：アスコルビン酸、3-O-エチルアスコルビン酸（すべて整肌） ※2：レチノール（整肌）

↑ビタミンC 、レチノールに加え、肌の滑らかさなどをサポートするX-ペプチド（※3）を配合。3つの成分は独立して充填されている。

※3：加水分解シロバナルーピンタンパク（整肌）

【IMPRESSION】

「同時配合が難しいとされる美容成分の安定化に成功し、一本でトリプルのアプローチが可能に。いつでも新鮮な状態で年齢肌に働きかけ、ピンとしたハリのある肌に導きます」（編集部）

植物由来のエクソソームをフリーズドライで安定化！

SNOW FOX SKINCARE

リカバリー ブースターボール

9900円（5個入）

敏感な肌をやさしく整え、うるおいを与えるツボクサ葉（CICA）由来のエクソソームを配合。毛穴の500分の1サイズで効率良く肌に吸収される。フリーズドライ製法で純度と安定性を維持し、成分の持つ力を最大限に引き出す。

↑別売の「リカバリー セラム」（※4）で溶かしてから肌に塗布。セラムが完全に浸透したら、シートマスクなどで仕上げると保湿力が高まる。

※4：1万1440円（30ml）。公式オンラインショップ限定で、「リカバリー ブースター ボール」（5個）＋「リカバリー セラム」（ミニボトル）のセット販売もあり（1万450円）

【IMPRESSION】

「安全性に配慮した植物由来のエクソソーム。マイクロニードルなどを使った医療機関でのエクソソーム施術と比べ、痛みやダウンタイムがなく価格もリーズナブルです」（編集部）

植物の力で美しい髪を育てるブランド初の薬用育毛剤

ラ・カスタ

アロマ リヴァイタ ザ スキャルプエフェクター

6930円（100ml） 医薬部外品

自然由来指数99％以上（※5）の薬用育毛剤。育毛・発毛を促進し、薄毛や抜け毛、フケ、かゆみなどに効果を発揮する4種の有効成分（※6）を厳選配合。保湿成分などの10種の植物由来成分が頭皮環境を健やかに整え、根元から美しい髪を育む。

※5：水を含むISO16128 準拠 ※6：ニンジンエキス、センブリ抽出液、ショウキョウチンキ、グリチルリチン酸ジカリウム

【IMPRESSION】

「国産ナチュラルケアブランドならではの自然由来成分にこだわった処方で、カラーや白髪染め後でも使えます。ベタつかず香りも良いので、育毛ケアを無理なく習慣化できそう」（編集部）

