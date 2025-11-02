鍋の季節キターーーッ！！【3COINS】シリーズで揃えたい♡「新作キッチン雑貨」

急激に冷え込む日が増えてきたら、鍋シーズンの到来。冷えた体を芯から温めてくれる鍋料理は、これからの時期にぴったりなので、食卓に登場する回数が急増する人も多いはず。【3COINS（スリーコインズ）】では、鍋料理で使いたい「新作キッチン雑貨」が発売されています。そこで今回は、鍋料理がますます増えそうな、可愛い雑貨をご紹介。

汁も具材もたっぷり食べられそう

鍋料理の取り分けに便利な「とんすい：340ml／KITINTO」は、深みのある形状で汁も具材もたっぷり入りそう。器の上部は食べやすいように口が広がっているのに対し、下部はきゅっとコンパクトになっているので、手に持ったときにフィットするかも。

とんすいと一緒に使って統一感アップ

鍋・ラーメン・スープなど、さまざま汁物で活躍する「れんげスプーン／KITINTO」も新登場。とんすいと同じデザインになっているため、お揃いで使うと統一感が出て食卓の見映えも良くなりそうです。別売りで「れんげ箸置き」も発売されているので、併せてチェックしてみて。

これからの季節、大活躍しそうな【3COINS】の「新作キッチン雑貨」。いずれもシンプルなデザインと上品な色合いがポイントなので、気になる人は店頭やオンラインで探してみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる