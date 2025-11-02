「レースアンバサダーアワード2025（日本レースクイーン大賞）」で新人賞にあたる「ルーキーディヴィジョン」を受賞した弓川いち華（29）が、10月28日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場。キックボクシングのラウンドガールを務めた経験を生かし、スポーティーなグラビアに挑戦している。



【写真】お肌の輝き！しっかり鍛えた美ボディを披露

キックボクシングジムで撮影されたグラビアでは、はつらつとした笑顔に身長165センチのスレンダーボディを披露。また、発売中のFLASHデジタル写真集「強がりの素肌」では、運動を終えて自宅でリラックスする姿を再現している。



自身のインスタグラムでも「ラウンドガールをしている事からキックボクシングをしたり、私らしさが詰まったグラビアになってます」とアピール。結び目から美バストがのぞく白いスポブラ姿で、ボクシンググローブを両手にポーズをとるオフショットを公開した。



弓川は2023年に「ミスFLASH2023」グランプリを受賞。現在はキックボクシングイベント「KNOCK OUT」のラウンドガールや、レースシリーズ「SUPER GT」のレースアンバサダー（レースクイーンから改称）としても活躍中。また、2024年10月放送のTBS系「オールスター後夜祭'24秋」に白い水着姿のアシスタントガールとして出演した。



同号は元HKT48で女優・タレントの田中美久が表紙を飾った。そのほか、土田優空、沢美沙樹、三田悠貴、入来茉里、いくみ、未白ちあ、山田かななども登場している。



（よろず～ニュース編集部）