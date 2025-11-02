もこもこ素材があたたかい！セガプライズ サンリオ「はなまるおばけ」 プラチナムザッカfuwa＆hugブランケット
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2025年10月30日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、サンリオ「はなまるおばけ」 プラチナムザッカfuwa＆hugブランケットを紹介します！
サンリオ「はなまるおばけ」 プラチナムザッカfuwa＆hugブランケット
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
投入時期：2025年10月30日より順次
サイズ：全長約140×2×100cm
種類：全1種（はなまるおばけ）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズが展開する人気のもこもこ素材のブランケットから、サンリオキャラクター「はなまるおばけ」デザインが登場。
カップに入ったアイスクリームを手にした「まるまる」が大きくプリントされています。
淡いパープルカラーを基調にした、シックなカラーリングもポイント。
全長約140×2×100cmの大判サイズなので、お昼寝タイムの相棒としても大活躍してくれます。
嬉しそうな「はなまるおばけ」の表情と、アイスやキャンディーが散りばめられたデザインがとってもキュートなプライズです☆
「まるまる」を大きくプリントした、お仕事やお勉強、お昼寝にぴったりなもこもこ素材のブランケット。
セガプライズの「はなまるおばけ」 プラチナムザッカfuwa＆hugブランケットは、2025年10月30日から全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です☆
