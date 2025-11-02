ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年10月30日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、サンリオ「はなまるおばけ」 プラチナムザッカfuwa＆hugブランケットを紹介します！

サンリオ「はなまるおばけ」 プラチナムザッカfuwa＆hugブランケット

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期：2025年10月30日より順次

サイズ：全長約140×2×100cm

種類：全1種（はなまるおばけ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開する人気のもこもこ素材のブランケットから、サンリオキャラクター「はなまるおばけ」デザインが登場。

カップに入ったアイスクリームを手にした「まるまる」が大きくプリントされています。

淡いパープルカラーを基調にした、シックなカラーリングもポイント。

全長約140×2×100cmの大判サイズなので、お昼寝タイムの相棒としても大活躍してくれます。

嬉しそうな「はなまるおばけ」の表情と、アイスやキャンディーが散りばめられたデザインがとってもキュートなプライズです☆

「まるまる」を大きくプリントした、お仕事やお勉強、お昼寝にぴったりなもこもこ素材のブランケット。

セガプライズの「はなまるおばけ」 プラチナムザッカfuwa＆hugブランケットは、2025年10月30日から全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post もこもこ素材があたたかい！セガプライズ サンリオ「はなまるおばけ」 プラチナムザッカfuwa＆hugブランケット appeared first on Dtimes.