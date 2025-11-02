タレントの長嶋一茂が２日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）に出演。中学時代に父の長嶋茂雄さんと電車に乗った際の驚きのエピソードを明かした。

共演の「かまいたち」山内健司、濱家隆一と千葉県成田山でのロケに臨んだ一茂。成田山新勝寺の総門前で「やっぱり、ここはすごく由緒あるお寺ですね。懐かしい」と話し出すと「僕はその昔、中学の頃ですけど、父親の知り合いと毎年１２月３１日、大みそかに、ここに来てお参りをしていたという思い出がありまして」と茂雄さんとの参拝の思い出を回顧。

「渋谷のある家に１回集まって、そこでタツタさんという通称のお手伝いさんのカレーをみんなで食べて、３０人から４０人くらいの団体で（お参りに）来たのかな」と続けると「電車に父親と乗っていて。ウチの父親を見たファンが１万円札を１００枚持ってまして。『茂雄さん、これにサインして』って言って。ウチの父親が１万円札にサインしてました」とスーパースターゆえのエピソードを披露。

「それを僕は中学の時に見ておりまして。なるほどなあ〜って。今はそういうことしちゃいけないんだろうけど」と続けると「その隣に高倉健さんも座っておりました」と思い出したように付け加え、かまいたちの２人を「スケールがすごいな。登場人物、エグ過ぎます」と驚かせていた。