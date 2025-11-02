大きな雷が鳴ったら、大型犬と猫はどんな反応をする…？2匹の見た目と裏腹な性格がわかる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で21万5000回再生を突破しています。

【動画：雷が鳴っていても平然とする猫→大型犬の様子を見てみると…見た目と逆すぎる『まさかの光景』】

大きな雷が鳴っても動じない猫

Instagramアカウント「tomoe_coloredpencilart」に投稿されたのは、雷が鳴った時のホワイトシェパード「リリー」ちゃんと猫の「タンタン」ちゃんの反応です。

天気が荒れていたある日、タンタンちゃんは窓辺に座って、「すごい雨だにゃ～」とばかりに外の様子を眺めていたそう。その時、雷が落ちて「ドカーンッ！ゴロゴロ…」と大きな音が！体も小さくて見るからに繊細そうなタンタンちゃんは、怖がってしまうのでは…？

…と思いきや、タンタンちゃんは全く動じることなく、興味深げに窓の外を眺め続けていたとか。どうやら愛くるしい見た目に反して、なかなか肝が据わっているよう。

大型犬はビビりまくり！？

一方その頃、リリーちゃんは…？なんと飼い主さんに体をピタッとくっつけて、「怖いよ～」と怯えていました。さらに「雷から守って…」とばかりに、飼い主さんの足の間にグイッと体を入れてきたそう。

体が大きくてたくましいうえにお顔立ちも凛々しいので、強そうに見えるリリーちゃんですが、実はビビりな一面があるようです。ギャップが可愛くて、思わず笑ってしまいますね！

リリーちゃんが恐怖のあまりお顔を強張らせて呼吸を荒くしているので、飼い主さんは「大丈夫」と声をかけながら撫でてあげたそう。しかしリリーちゃんは「本当？」と問うように飼い主さんを見つめた後も、「やっぱり怖い！」と怯え続けていたとのこと。「体格と肝の太さは反比例するんだな」と実感した飼い主さんなのでした。

この投稿には「温度差w」「猫のこの余裕」「わんちゃん、怖いよね～っ」「カッケーのとカワイイのがいる」といったコメントが寄せられています。

大型犬と猫は仲良し

体の大きさも性格も全然違うのに、とても仲良しだというリリーちゃんとタンタンちゃん。タンタンちゃんがリリーちゃんの背中に乗って、一緒にのんびりくつろいでいることもあったとか。2匹の仲良しで尊い姿は、これからも多くの人に笑顔や癒しを届けてくれることでしょう。

リリーちゃん＆タンタンちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「tomoe_coloredpencilart」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「tomoe_coloredpencilart」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。