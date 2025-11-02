赤ちゃんが泣いていたら、ワンコがおもちゃをくわえてそばにきて…？ワンコの愛と優しさにあふれた行動が話題になり、多くの人の心を温めてくれています。

【動画：赤ちゃんが泣いていると、犬が小走りで『自分のおもちゃ』を持ってきて…】

赤ちゃんが泣いていたら、ワンコがやってきて…

Instagramアカウント「gogo.goro」には、ボストンテリアの「ごろ」ちゃんとご家族の日常が投稿されています。ある日、赤ちゃんが泣いていたら、ごろちゃんが自分のおもちゃをくわえてタタターッと小走りでそばにきたそう。

そしてごろちゃんは「どうぞ」というように、赤ちゃんにおもちゃを差し出したとか。どうやらおもちゃを貸すことで、赤ちゃんを元気づけようとしているようです。

愛と優しさにあふれた行動にほっこり

しかし赤ちゃんは泣き続けていて、おもちゃを受け取ってくれません。そのうちおもちゃを床に落としてしまったごろちゃん。コロコロと転がるおもちゃを目で追いながら、「どうしたら泣き止んでくれるんだろう…」と一生懸命考えている様子だったとか。

ママさんが頭を撫でていると赤ちゃんが落ち着いてきたので、「偉いね」と気遣ってくれたごろちゃんの頭もナデナデ…。するとごろちゃんは床に転がっていたおもちゃをお手々で引き寄せて、もう一度赤ちゃんに「どうぞ！これで遊んでいいよ」と伝えてくれたそう。愛と優しさを感じる行動に、胸がジーンとします。

赤ちゃんからの「ありがとう」

ごろちゃんの優しさがしっかり届いたようで、赤ちゃんは完全に泣き止んでおもちゃに手を伸ばしたそう。そしてママさんが「ごろちゃんにありがとうって言おうか」と声をかけると、赤ちゃんはおもちゃを高く掲げることで「ありがとう」と伝えてくれたとのこと。

おもちゃを貸してあげるごろちゃんと、素直にお礼を言える赤ちゃん。いい子同士のやり取りは、見ているだけで心が温かくなります。いつまでも2人がお互いを思いやりながら、仲良く幸せに過ごせますように。

この投稿には「優しすぎる」「癒されます」といったコメントが寄せられています。

ごろちゃんの可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「gogo.goro」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「gogo.goro」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。