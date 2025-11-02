山本由伸の中0日登板は「ハリウッドの脚本でも却下されそう」 “敵地3勝”の奮闘に止まぬ称賛「野球史に残る伝説の1つ」
ドジャースの今回の連覇は山本の活躍なくして語れない(C)Getty Images
ドジャースの山本由伸は現地時間11月1日、ロジャース・センターで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦で9回にリリーフ登板。2回2/3を無失点に抑え、チームの5-4の勝利とともに、シリーズ連覇に貢献した。この試合を含め重要な場面で起用され続けた山本は、まさに10月の戦いにおいて、誰よりも存在感を放っていた。
【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る
前日の第6戦で先発しシリーズ2勝目を挙げていた山本が、最終戦も土壇場でマウンドに登り、ブルージェイズ打線を無失点に抑えるという驚愕のパフォーマンスを披露。心身の強靭さを見せつけ、ワールドシリーズ3勝をマークしたことで、MVPにも選ばれている。
今ポストシーズンを振り返ると、ワイルドカードシリーズから数えて6登板で5勝1敗（完投勝利2、救援勝利1）というスタッツを残している山本。もはや「エース」という評価以上の働きで、ドジャースに新たな栄誉をもたらすこととなった。
今季のMLBのクライマックスで誰よりもスポットライト集めた右腕は、現地トピックでも主役として扱われている。スポーツサイト『MARCA』米国版では、山本の今シリーズでの登板内容を称え、「ワールドシリーズMVPへの道のりは、ハリウッドの脚本でも『非現実的だ』と却下されそうな物語だった」などと報じた。
さらに、「ヤマモトは単なるワールドシリーズMVPではなかった。ポストシーズン全体の『心臓』だった」と評しており、さらに、今回のMVPや10月からの1か月間における活躍を振り返り、「野球史に残る伝説の1つとなるだろう」などと指摘する。
また、メジャーでの2シーズン目というキャリアにも触れながら、「ヤマモトはいまや世界的スーパースターとなり、プレッシャーの中でも輝く『ドジャース王朝』の象徴的存在となった」と急成長ぶりを絶賛している。
山本はドジャース加入初年度となった昨季、故障での離脱もあったが、今季は最後の瞬間までマウンド上で右腕を振り続けた。投手としての圧倒的なポテンシャルの高さとともに、チームの先頭に立ち引っ張って行く頼もしさも感じさせた、2025年のポストシーズンだった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]