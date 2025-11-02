＜ワールドシリーズ：ブルージェイズ4−5ドジャース＞◇第7戦◇1日（日本時間2日）◇ロジャーズセンター

タレント平子理沙（54）が2日、インスタグラムを更新。ドジャースのワールドシリーズ連覇を喜んだ。

平子は「ついに!!やりました!!我らがドジャース、優勝!!!!」と歓喜し「ワールドシリーズ第7戦でドジャースがブルージェイズを延長11回の末、5対4で破って球団史上初の世界一連覇を達成しました 劇的な、感動の、歴史的な素晴らしい試合でした」とつづった。

さらに「山本由伸投手、連日連投、気合いと素晴らしいピッチングで、ワールドシリーズ3勝!!本当にすごい人です 大谷選手も本当に疲れてる中、投手として、打者として、よく最後まで頑張ったと思います!!どの選手も本当によく頑張ったと思います。感動をありがとう 今季で引退する、名投手カーショーにも、最後に優勝で送り出せて、良かったね」と選手らを称賛し、思いを記した。

また「みんなで応援した、私たちの『氣』も届いたはず」とし、笑顔でピースサインをする自身の近影を添えた。

平子は97年に俳優吉田栄作と結婚も、15年12月に離婚。現在はタレント、モデルの他、ファッションブランドのプロデュースも手がけている。