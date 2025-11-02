「I′m easy」の意味は？直訳はしないで...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「どちらでもいいよ」でした！

直訳は「私は簡単です」になりますが、「私はどちらでもいい」「なんでも構わない」という意味を持っています。

とてもカジュアルですが、日常会話ではよく使われますよ。

A：「Which do you want to eat for today’s dinner, Italian food or Japanese?」

（今日の夕食は、イタリアンと和食のどちらを食べたい？）

B：「Either is fine. I’m easy.」

（どちらでもいいよ）

相手に選択を任せたいときに使ってみてくださいね。

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。