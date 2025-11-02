言いたいことを全て言って気持ちスッキリ!｜親友だと思っていたのは私だけ？【ママリ】
©eikiccy
ホテルに着き、新幹線待ちで冷え切った体を温めるため、お風呂を沸かします。
©eikiccy
©eikiccy
今まで言わないで溜まっていた苛立ちを全てふうかさんに伝えることができて、スッキリした気持ちになるさほさん。
©eikiccy
©eikiccy
朝起きるとふうかさんからメッセージがきていました。彼女も無事家に着いたようですね。
©eikiccy
©eikiccy
さほさんが、新幹線に乗って帰ろうとしていた時。｢親友だと思っていたのは私だけなの?｣とふうかさんから目を疑うメッセージが…。
©eikiccy
ふうかさんに、今まで我慢してきた思いを全部ぶつけたさほさん。ホテルで1人になり気持ちがスッキリしたと感じたようです。一方ふうかさんは、さほさんの怒りにようやく気付いたのか謝罪のメッセージを入れます。しかしその中には｢親友だと思っていたのは私だけ?｣と、ふうかさんにだけは言われたくない内容も含まれていたようです。
｢親しき中にも礼儀あり｣距離が近い関係だからこそ相手を思いやる気持ちが大切
©eikiccy
©eikiccy
©eikiccy
このお話は、中学時代から仲良しだった2人の関係が、ある出来事をきっかけに徐々にすれ違い、ついには関係を断つことになってしまった姿を描いています。
社会人になっても変わらずよく会っていたさほさんとふうかさん。しかし、ふうかさんは約束の時間に遅れてくることが多く、何度も繰り返されるうちに、さほさんの中には少しずつ違和感が生まれていきました。注意しても改善されず、ついには言い訳やうそでごまかすようになったふうかさんに、さほさんは徐々に信頼を失っていきます。
ふうかさんにとっては「親友だから許してくれるはず」「ありのままを受け止めてくれるのが本当の友達」という甘えがあったのかもしれません。しかし、いくら親しい関係であっても、相手の気持ちをないがしろにしてしまえば、関係は壊れてしまうのです。
「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があるように、大切な人だからこそ、思いやりと敬意を忘れないことが必要です。人との関係を大切にする上で、改めて考えさせられるエピソードでした。
記事作成: momo0302
（配信元: ママリ）