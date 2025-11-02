今年3月末で終了したフジテレビ系「オールナイトフジコ」に現役女子大生グループ「フジコーズ」として出演していた松尾実李果（23）と友恵温香（24）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。準備期間に入るため、来年からオフ会などの活動を制限すると発表した。

松尾と友恵は連名で声明をアップ。「私たちは新しいステップに向けた準備期間に入るため、来年よりしばらくの間、リアルイベント（オフ会など）の開催をお休みさせていただくことになりました。これまで皆さまと直接お会いした時間は、私たちにとってかけがえのないものです」と発表。

今後について「来年からは、SNSでの発信や二人でのお仕事を中心に、また新たな形で歩んでいきます。形は変わりますが、皆さまとのつながりはこれからも変わりません」とした。

友恵は関西医科大在学中、松尾は洗足学園音楽大在学中に同番組に出演していた。

以下、発表全文。

活動についてのお知らせ

いつも応援してくださっている皆さまへ

日頃より温かい応現をいただき、本当にありがとうございます。

この度、来年からの活動方針についてご報告があります。

私たちは新しいステップに向けた準備期間に入るため、来年よりしばらくの間、リアルイベント（オフ会など）の開催をお休みさせていただくことになりました。

これまで皆さまと直接お会いした時間は、私たちにとってかけがえのないものです。

そして、これまでそれぞれの個人としての活動にも、たくさん力を貸してくださったこと、本当に感謝しています。

一人ひとりの応援が、私たちの背中を押してくれていました。心から、ありがとうございます。

なお、今年12月までに決まっているイベントは予定通り開催いたします。

もしよろしければ、ぜひ会いに来ていただけたら嬉しいです。

皆さまと直接会える時間を、最後まで大切にしたいと思っています。

来年からは、SNSでの発信や二人でのお仕事を中心に、また新たな形で歩んでいきます。

形は変わりますが、皆さまとのつながりはこれからも変わりません。

これまでいただいた応援に感謝を込めて。

そして、これからも前を向いて進んでいきます。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

2025年11月吉日

友恵温香

松尾実李果