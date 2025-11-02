Ｋ−ＰＯＰバーチャルアイドル・ＰＬＡＶＥ（プレイブ）が２日、千葉・幕張メッセイベントホールで、初アジアツアー「ＤＡＳＨ： Ｑｕａｎｔｕｍ Ｌｅａｐ」の日本公演を開催した。１日と２日間で大勢の日本にいるＰＬＬＩ（ファンの呼称）を動員し、近未来なステージで沸かせた。

２３年３月に韓国デビューしたＰＬＡＶＥは、今年６月に日本デビューを果たした。日本初の単独公演として前日に続き、日本のステージに立ったＮＯＡＨ（２４）は「とても幸せな公演でした」と笑顔。ＥＵＮＨＯ（２２）は「エネルギーを頂いたので、今日は使い果たしたい」と意気込んだ。

ＹＥＪＵＮ（２４）は「ＰＬＬＩのためにプレゼントを用意しました」と切り出し、５人はバーチャル空間で白スーツに衣装チェンジ。Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの「シンデレラガール」をカバーで披露し、ＰＬＬＩだけの“王子様”に変身して「好きだよ」「愛してる」と愛の言葉を放った。

ＰＬＬＩの大歓声を浴び、人気曲「Ｗｈｙ？」「ＷＡＹ ４ ＬＵＶ」を含む全２１曲をエネルギッシュに披露した。ＢＡＭＢＹ（２３）は「皆さんの声と笑顔から良い力をいただいた」と感謝し、ＨＡＭＩＮ（年齢非公表）は「今日もやっぱりＰＬＬＩの皆は世界で一番綺麗です。昨日も今日も夢みたいな時間でした。この思いはずっと心に残ると思う。もっと成長した姿で会いに来ます。その日までずっと大好きだよ？」と誓っていた。