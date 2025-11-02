【ホイッピ&ラッピ×YECCA VECCA】遊び心とモードが融合した15周年コレクション♡

YECCA VECCAがブランド誕生15周年を記念して、SNSで話題のキャラクター「ホイッピ&ラッピ」と初のコラボレーションを実現！自由気ままなホイッピと、愛が強すぎるラッピの世界観を、YECCA VECCAらしいモードな感性で表現した限定アイテムが登場します。アパレルから雑貨まで、遊び心と個性が詰まったラインアップをお届けします。

ホイッピ&ラッピ×YECCA VECCAの世界観

YECCA VECCA15周年を記念した今回のコラボレーションでは、ブランドのモードな美学に「ホイッピ&ラッピ」のユニークなストーリーが融合。

もふもふ素材やキャラクターを落とし込んだ遊び心たっぷりのデザインが魅力です。

限定のネームタグや配色バランスなど、ファン心をくすぐるこだわりが満載。毎日のコーデに特別なアクセントを添えてくれます♡

個性を楽しむ♪注目のコラボアイテム

「Whippi＆Wrappi 異素材MIXカーディガン」（12,980円）は、ブルーとパープルの配色が印象的。さっと羽織るだけでモード感を演出します。

「プリントロンTee」（6,990円）はアイボリーとチャコールグレーの2色展開。ホイッピ&ラッピの世界をそのままプリントしました。

Whippi＆Wrappi チャームポーチ

Whippi＆Wrappi トートバッグ

Whippi＆Wrappi アクリルキーホルダー（全5種）

雑貨では「チャームポーチ」（4,990円）、「トートバッグ」（6,590円）、「アクリルキーホルダー」（1,980円）の3アイテムを展開。

ホイッピとラッピの可愛さが詰まったアイテムで、毎日にハッピーをプラス。

YECCA VECCA×ホイッピ&ラッピで日常に遊び心を♡

「Whippi & Wrappi × YECCA VECCA」コラボアイテムは、全国のYECCA VECCA店舗と公式通販サイト「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWNにて11月5日より発売（一部ECでは11月4日20時より先行販売）。

着るたび、持つたびに笑顔になれる限定デザインで、日常にちょっとしたユーモアと温かみを添えてみてはいかがでしょうか♪