ハロー！プロジェクト（ハロプロ）のアイドルグループ「カントリー・ガールズ」「モーニング娘。」の元メンバーの森戸知沙希さんのデビュー10周年記念写真集『Co10r Moment』（ワニブックス）の電子版配信が2025年11月5日に始まります。



森戸はモーニング娘。を卒業後、2023年11月に1年半の留学を終えソロ活動の幅を広げています。 同作は紙版が2024年11月5日に発売されています。



『Co10r Moment』のテーマは「十年旅」。初めての海外ロケを敢行し、カントリー・ガールズ時代の雰囲気を残す少女のような透明感、モーニング娘。の頃の溌溂としたイメージ、そして今、多くの経験をし、大人の女性となった森戸さんの姿を収録。あらゆるシチュエーションで見られる様々な表情からは、この10年の彼女の成長がうかがえます。



電子版写真集は、DMMブックス・楽天Kobo・ブックライブ・Reader Storeなどの電子書店で購入できる。