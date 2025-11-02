チャンネル登録者数が50万人を超え、YouTubeでの活動が絶好調な鈴木優香さんのFLASHデジタル写真集『鈴木優香 抱きしめたくなる瞬間』がリリースされました。



【写真】つるん陶器肌の鈴木優香さん

2021年に国民的アイドルグループを卒業後、グラビアやモデル、YouTubeなどマルチな活躍を続ける鈴木さん。FLASHでは久しぶりの撮り下ろしとなった彼女はしばらく見ない間にすっかり落ち着いた雰囲気に。視線や表情、ポージングなど一挙手一投足に色気が漂います。グラビアデビュー当時から注目を集めた柔らかバストはそのままに引き締まったヒップラインは一見の価値あり！ “大人の優香”をご堪能あれ。



『FLASH』に登場した鈴木さんは5ページのグラビアはシャワーシーンを始め、25歳になった彼女ならではの美しさを披露してくれました。インタビューではYouTube制作にかける思いを話してくれました。



【鈴木優香さんプロフィール】

すずきゆうか 25歳 2000年8月15日生まれ 静岡県出身 T163 2021年9月、AKB48を卒業し、ソロ活動を開始。2022年に開設したYouTubeチャンネルでは、自身で企画、撮影を手がけることも多く、チャンネル登録者数50万人超と人気を集めている。最新情報は、公式X(@SUZUKIYUUKARIN)、公式Instagram(@yuuka_chan815)