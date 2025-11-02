グルメも楽しめると思う「宮城県の温泉地」ランキング！ 「松島温泉」「鳴子温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
旬の味覚と温泉を同時に楽しむのは、旅の醍醐味（だいごみ）の1つ。観光を楽しんだあとに、食と湯で疲れを癒す時間は至福のひとときです。
All About ニュース編集部は10月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「グルメも楽しめる温泉地」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「グルメも楽しめると思う宮城県の温泉地」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果】
温泉宿で味わえる松島や三陸の食材をメインとした夕食は、どれも旬を伝える逸品ばかり。海のパイナップルといわれるホヤやホタテ、カキといった海の幸をはじめ、牛タン、ずんだ餅など食の宝庫です。
回答者からは「新鮮なカキの料理が食べられるし、地酒もあります」（40代女性／東京都）、「グルメのバランスが良いところだと思う」（40代男性／岐阜県）、「松尾芭蕉も愛した温泉地、松島牡蠣やあなごが食べてみたい」（40代女性／長崎県）といったコメントが寄せられています。
鳴子こけしが並ぶ老舗のこけし工房では、カラフルな創作こけしや木製玩具がお土産として人気。栗団子や温泉卵をのせた温玉カレー、地鶏南蛮そばなど、温泉街でしか味わえない看板メニューも要チェックです。
回答コメントでは「豊富な泉質の温泉とともに、宮城県の豊かな食材を使ったグルメが楽しめるから」（50代女性／東京都）、「豊かな自然と融合した独自の食文化を楽しめるから」（30代回答しない／愛知県）、「栗団子を食べ歩きできる鳴子温泉を選びました」（50代女性／兵庫県）などの声が集まりました。
仙台牛や三陸の地元食材を使った懐石料理と各宿こだわりのおもてなしにも注目。豆を使った和菓子、ずんだ餡の入った餅菓子といったスイーツも充実しています。宮城生まれのワインを販売する「秋保ワイナリー」もおすすめです。
回答者からは「名物さいちの『おはぎ』や、地元の野菜を使ったグルメなど、食べ歩きも楽しめるから」（40代男性／広島県）、「お米の名産地だから」（50代女性／京都府）、「仙台牛や新鮮な海産物など、幅広いグルメを楽しめるから」（20代男性／静岡県）といったコメントが寄せられています。
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
同率2位：松島温泉／57票

同率2位、1つ目は日本三景の1つ、松島湾の絶景が眺望できる松島温泉です。穏やかな海と島々を見渡しながらくつろげる温泉は、アルカリ性の泉質により美肌効果が期待できます。
温泉宿で味わえる松島や三陸の食材をメインとした夕食は、どれも旬を伝える逸品ばかり。海のパイナップルといわれるホヤやホタテ、カキといった海の幸をはじめ、牛タン、ずんだ餅など食の宝庫です。
回答者からは「新鮮なカキの料理が食べられるし、地酒もあります」（40代女性／東京都）、「グルメのバランスが良いところだと思う」（40代男性／岐阜県）、「松尾芭蕉も愛した温泉地、松島牡蠣やあなごが食べてみたい」（40代女性／長崎県）といったコメントが寄せられています。
同率2位：鳴子温泉／57票

同率2位、2つ目は、日本に湧く11種類の泉質のうち8種類が湧出する鳴子温泉です。400本近くの源泉数を誇り、30分ほどで一巡りできるコンパクトな温泉街は魅力がぎっしり。
鳴子こけしが並ぶ老舗のこけし工房では、カラフルな創作こけしや木製玩具がお土産として人気。栗団子や温泉卵をのせた温玉カレー、地鶏南蛮そばなど、温泉街でしか味わえない看板メニューも要チェックです。
回答コメントでは「豊富な泉質の温泉とともに、宮城県の豊かな食材を使ったグルメが楽しめるから」（50代女性／東京都）、「豊かな自然と融合した独自の食文化を楽しめるから」（30代回答しない／愛知県）、「栗団子を食べ歩きできる鳴子温泉を選びました」（50代女性／兵庫県）などの声が集まりました。
1位：秋保温泉／95票

1位にランクインしたのは、奥州三名湯の1つで伊達政宗に愛された秋保温泉です。仙台市街からも好アクセスで、緑豊かな自然に包まれた和の風情ある多彩な湯宿がそろっています。
仙台牛や三陸の地元食材を使った懐石料理と各宿こだわりのおもてなしにも注目。豆を使った和菓子、ずんだ餡の入った餅菓子といったスイーツも充実しています。宮城生まれのワインを販売する「秋保ワイナリー」もおすすめです。
回答者からは「名物さいちの『おはぎ』や、地元の野菜を使ったグルメなど、食べ歩きも楽しめるから」（40代男性／広島県）、「お米の名産地だから」（50代女性／京都府）、「仙台牛や新鮮な海産物など、幅広いグルメを楽しめるから」（20代男性／静岡県）といったコメントが寄せられています。
