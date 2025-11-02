¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥À¥À¾å¤¬¤ê¡×ÀÐ¸¶¿¹¸¤µ¤ó¡¢¸µ½÷Í¥ºÊà¥Ï¥í¥¦¥£¥óËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤´¼«Ê¬¤Ç?¡×¡ÖÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡6·î¤ËÀ¯³¦°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐ¸¶¿¹¸¤µ¤ó(68)¤¬¡¢ºÊ¤ÈÆü¾ï¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¤è¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÊ¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¥óÂÓ¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤é¡¢ÀÖºä¿¿´õ°¹¤µ¤ó¤È¿§°ã¤¤¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥À¥À¾å¤¬¤ê¡£°¹¤µ¤ó¤¬Çò¡£ºÊ¤¬¹õ¡£¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤Ç¸µ½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÍýº´¤µ¤ó(62)¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»ÅÍÍ¤ÎÃåÊª¤òÅ»¤Ã¤¿1Ëç¡£ÂÓ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢10·î¤ËÂçºåŽ¥´ØÀ¾ËüÇî¤òÉ×ÉØ¤ÇË¬¤ì¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ž¥¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¼Ì¿¿¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤´¼«Ê¬¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±üÍÍåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ï¤¢¤¢¤¢¡Á¤ê¤µ¤Á¤ã¤ó¤À¡£ÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£