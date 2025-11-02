¾®Åç½¨É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ÎÌ¡²è²È¡¦¸¶Å¯É×¤Î¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¥³¥ß¥Ã¥¯É½»æ(Amazon¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡ª¡©º£¸å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È

¡¡¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¾®Åç½¨É×(62)¤¬X¤Ë¸ø³«¤·¤¿¿Íµ¤Ì¡²è²È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥á¥¿¥ë¥®¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ö¥Ç¥¹¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®Åç¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¡²è¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×ºî¼Ô¤Î¸¶Å¯É×(64)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ·ý¤ò°®¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¸¶ÀèÀ¸¤À¡ª¡×¡Ö¤ª´é½é¤á¤ÆÇÒ¸«¤·¤¿¤«¤â¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤Ê¡Ä¡×¡ÖÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¹¤´¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡ÖËÌÅÍ¤Î¥Ç¥¹¥¹¥È¡ª¡©¡×¡Ö¼¡¤ÏÀ¤µªËöÇÛÃ£¤«¡×¡Ö·Ä¼¡¤¬¾¾É÷¤ÇÇÛÃ£¤¹¤ó¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢2¿Í¤ÎºîÉÊ¤ò°ú¤­¹ç¤¤¤Ë´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£​