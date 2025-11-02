à¹õ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¡ÜÀ©Éþ»Ñá32ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤Î°áÁõ¤Ë¾×·â¡Ö¤¿¤À¤ÎÈ¿Â§¡×¡ÖÄ«¤«¤éÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
½é¤á¤Æ¤Î³¤³°±Ç²è¤ÇCA»Ñ¤ò¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬½é¤Î³¤³°±Ç²è½Ð±é¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È(CA)»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ä¥ó¤¯¤ó¡¢¥·¥å¡¼´ÆÆÄ¤È ½é¤á¤Æ¤Î³¤³°ºîÉÊ¤Ç¤Î»£±Æ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Çö¼ê¤Î¹õ¤¤¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤òÃåÍÑ¤·¡¢CA¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¡¢¼ó¤Ë¤Ï¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤Ï²¿Ãå¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ö¸Ñ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢CA¤µ¤ó¤â¤è¤¤¡×¡ÖÃåÎ¦Ìµ¤·¤Ç¡ª¡×¡ÖÄ«¤«¤éÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥ä¥Ð¡ª¤³¤Î°áÁõ¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¿¤À¤ÎÈ¿Â§¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡µÈ²¬¤Ï¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¥Á¥¨´ÆÆÄ¤ÎÂæÏÑ±Ç²è¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥Ñ¥Ô¥Í¥¹¡×(2025Ç¯)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£