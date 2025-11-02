¡ÖÀ¨¤¯µ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×·ÄØæÂç¥Á¥¢Éô½Ð¿È30ºÐ¥¢¥Êà¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Èá¥ë¥ô¥¡¥óÇÕMCÊó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¯¥é¥¯¥é¥Ã¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡×
¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ·è¾¡¤Î¾ìÆâMC¤òÃ´Åö
¡¡·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Éô¡Ö¥á¥¸¥ã¥ì¥Ã¥Ä¡×½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â¾ìÆâMC¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢1Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2025J¥ê¡¼¥°¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç3₋1Çð¥ì¥¤¥½¥ë)¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÇò¸Í¤æ¤á¤Î(30)¡£Çò¤¤¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÇÈù¾Ð¤à¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¹Åç¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤æ¤á¤Î¤ª»Ð¤µ¤ÞÈþ¤·¤¤¥¯¥é¥¯¥é¥Ã¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¯µ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¨¤°¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Çò¸Í¤Ï2018Ç¯¤«¤éÀ¥¸ÍÆâ³¤ÊüÁ÷¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼·óµ¼Ô¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£21Ç¯9·î¤ËÂà¿¦¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¿Æ¤Ï¸µ¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤ÎÇò¸Í¿Î¤µ¤ó¡£