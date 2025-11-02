◇男子ゴルフツアー フォーティネット・プレーヤーズカップ最終日（2025年11月2日 千葉県 成田ヒルズCC（7137ヤード、パー71））

最終ラウンドが行われ、石川遼（34＝CASIO）は4バーディー、ボギーなしの67で回り、通算15アンダーの5位で終えた。

出だしの1番で第2打をピン奥2メートルにつけてバーディーを奪うと、そこから3連続バーディー。ただ、その後はパーが続いた。「100点満点のラウンドは今週4日間なかったですけど、70点、80点のゴルフが4日間できている。日本オープンからの直近8ラウンドは自己評価がずっと同じようなラウンドができているので、自分としては前進できている。まだ減らせるミスもあるので、まずはそこが優先」と振り返った。

日本オープンでの3位に続く2戦連続でのトップ5入り。「自分の感覚と数字、評価が少しずつ上がってきている中で、結果もついてきているので、しっくりくる感じがある」と手応えを語った。

来週は兵庫・三木GCで開催されるACNチャンピオンシップに出場予定。「自分のできることをやるっていう内容自体はこれがベースでできればと思う。来週も4日間続けたいし、さらにいいゴルフを目指してやりたい」と力を込めた。