SNSで話題の美人彫り師がタトゥーで変わった人生を告白。初めてのタトゥーはなんと“悪い先輩”に憧れ割り箸＆墨汁を使って彫った“自彫り”で、「カッコいいと思っていました」と語った。

【映像】全身タトゥーの美人彫り師の水着姿

10月31日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#9が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは益若つばさ。

今回密着するのはSNSで話題の美人彫り師・てんてんさん（32）。全身に彫った繊細でアーティスティックなタトゥーが注目を集め、SNSのフォロワー数は2万人を超える。

てんてんさんの人生は波乱の連続。母はシングルマザーだったので祖母に育てられていたが、生活は次第に荒れ、「中学校にあまり行ってなくて。悪い先輩と仲良くなっちゃって」と振り返った。

“悪い先輩”のタトゥーを見たてんてんさんは「やっぱり本物カッケェ」と憧れを持つように。初めてのタトゥーは「割り箸に安全ピンや針を括りつけて、墨汁でこう、刺していく（笑）」とまさかの“自彫り”。「絵がうまい友達に描いてもらって」「カッコいいって思ってました」と回顧し、MEGUMIは「嘘でしょ！？」「ヤンチャ」と心の声を漏らした。