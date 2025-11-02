不倫して略奪婚をする人もいるようですが、世間の目は冷たいのが現実。なかには家族に勘当されてしまう人もいるようで……？ 今回は、略奪婚を報告したら姉に説教されて家族に勘当された女性の話をご紹介いたします。

家族に見放される

「会社の先輩を好きになり、付き合うことになりました。でも先輩は奥さんがいる人。不倫はダメだとわかっていたけど、好きな気持ちは止められず、禁断の恋を育みました。

そして先輩は離婚して、私と再婚する道を選んでくれたんです。ようやく先輩と一緒になれることに舞い上がっていましたが、家族の反応は現実的でした。私が『先輩は私と結婚するために奥さんと離婚したよ』と言うと、昔から真面目な姉に『それって略奪婚でしょ？』『奥さんに悪いと思わないの？』と批判されました。

母と父にも軽蔑されて、実家での居場所はなくなりましたね。先輩とは一緒になれたけど、家族との縁は切れてしまいました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 略奪婚を、心から祝福できる人はいないのではないでしょうか。一番身近で大切にしなくてはいけない家族に見放されるのはつらいですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。