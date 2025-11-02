モデルの花楓（かえで、45）が2日までにインスタグラムを更新。2年前に離婚をしていたことを報告した。

花楓は「ご報告」とつづり、文書を公開した。

文書には「この度、私、花楓はモデルのShogo（岡田章吾）と話し合いを重ねた結果、2年前に離婚いたしました」と離婚をしていたことを報告した。

そして「本来であれば、もう少し早く皆さまへご報告すべきところではございましたが、子どものことを第一に考え、様々な面で慎重に配慮した結果、この時期でのご報告となりましたことをお許しください。なお、喧嘩別れなどではなく、お互いが十分に話し合い、納得した上での離婚でございます」と伝えた。

続けて「現在も息子の両親として、良好な関係を保ちながら協力し合っております。まだまだ未熟な私ではございますが、これからも温かく見守っていただけますと幸いです」と思いをつづった。

そして「今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と記し、結んだ。

またShogoもインスタグラムを更新し「夫婦という形を解消」「2年前より現在の形」と報告。「今でも仲は良く、夫婦でも恋人でもありませんが、良き友人・良き仲間としてお互いを尊重しながら歩んでおります」と明かし、「私たちにとって何よりも大切な息子のために、今後も協力関係は続けてまいります」「たくさんの方々に支えられ、素晴らしい11年間を過ごすことができました」と伝えた。