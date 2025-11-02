ボートレース蒲郡の「第55回蒲郡大賞典」が、3日からの6日間開催で行われる。

昨年12月22日の住之江SGグランプリを制した毒島誠（41＝群馬）が実戦に復帰する。

前期は5月28日のまるがめSGオールスター、6月18日の平和島一般戦でフライングを切ってしまい、7月22〜27日の徳山SGオーシャンカップを終えて90日間のフライング休みに入っていた。

それでも3月8日の尼崎72周年記念、同20日の平和島70周年記念とG1を2勝した“貯金”もあって、SGチャレンジカップ（25〜30日、福岡）は出場可能圏内。グランプリ（12月16〜21日、住之江）連覇の可能性は残されている。

「鍛えてきたので身体は仕上がっている。まだ体重を絞り切れていないので、まずは減量から。ボートに乗るのは楽しい」とレースを心待ちにしている。

初日は2号艇の8R、そしてドリーム戦12Rは絶好枠で登場。前節のダービー（10月21〜26日、津）でSGデビューを飾り、今回は同じ斡旋となる兄弟子の柴田光（53＝群馬、初日は7R1号艇と12R2号艇）から刺激を受け、いきなり存在感をアピールするか。