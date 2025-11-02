¡ÚSV½÷»Ò·ë²Ì¡ÛÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿PFUvs¥Ç¥ó¥½ー¤Ï1¾¡1ÇÔ¤ÎÄË¤ßÊ¬¤±¤Ë¡ª KUROBE¤Ïº£µ¨½é¹õÀ±¡ÚÂè4Àá¡Û
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎÂè4Àá¤Î»î¹ç¤¬11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥êー¥°¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤è¤êÁõ¤¤¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿SV¥êー¥°¤Ï2025-26¥·ー¥º¥ó¤Ç2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥êー¥°¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¡¢³Æ¥Áー¥à¤¬¤É¤ó¤ÊÇ®¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡Á°Àá¡¢·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤òÁê¼ê¤Ë2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿PFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¤È¥Ûー¥à¤ÇÂÐÀï¡£GAME1¤ÏÂè2¥»¥Ã¥È¤Ç30ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë·ãÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÂè2¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¤¿PFU¤ÏÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë°Ê¹ß¤Î¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤·¡¢GAME1¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£GAME2¤Ç¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£ºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤â¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ç¥ó¥½ー¤¬¼è¤êÀÚ¤ê¡¢¤³¤Î¥«ー¥É¤Ï1¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç6ÀïÁ´ÇÔÃæ¤Î²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¤Ï¡¢Âçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹¤ò¥Ûー¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£GAME1¤Ç¤ÏÂè3¥»¥Ã¥È¤³¤½ÀÜÀï¤ÎËö¤ËÀ©¤·¤¿²¬»³¤À¤¬¡¢Âè1¡¢Âè4¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï20ÅÀÂæ¤Ë¤â¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1-3¤ÇÇÔÀï¤·¤¿¡£Â³¤¯GAME2¤Ç¤â¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¥¹¥È¥ìー¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿²¬»³¡£º£¥·ー¥º¥ó½é¾¡Íø¤Ï¼¡Àá°Ê¹ß¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç6Ï¢¾¡¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ë£Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥º¤Ï¡¢·²ÇÏ¤È¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ËÄ©¤ó¤À¡£GAME1¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤Î·²ÇÏ¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤·¡¢KUROBE¤Ëº£¥·ー¥º¥ó½é¤Î¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤¿¡£GAME2¤ÏÎ¾¼Ô¾ù¤é¤º¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÇ®Àï¤Ë¡£¾¡Éé¤ÎÂè5¥»¥Ã¥È¡¢½øÈ×¤Ï·²ÇÏ¤Ë¥êー¥É¤òµö¤·¤¿KUROBE¤À¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¾¡Íø¡£º£Àá¤ò1¾¡1ÇÔ¤ÎÄË¤ßÊ¬¤±¤È¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Ç»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Astemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç6Ï¢¾¡Ãæ¤ÎNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥Ûー¥à¤ÎAstemo¤ÏÀ¼±ç¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢Ê³Æ®¤¹¤ë¤âÎÏµÚ¤Ð¤º¡£GAME1¤Ï¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¡¢GAME2¤Ï¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤ÇNECÀîºê¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢NECÀîºê¤ÏÏ¢¾¡µÏ¿¤ò8¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¥êー¥°ÆâÍ£°ì¤ÎÌµÇÔ¥Áー¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤Ï¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤È¤Î¥Ûー¥àÀï¤ÇÏ¢Æü¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¡£SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ï¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¤Ë2Ï¢¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤âÅì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì¤È¤Î¥¢¥¦¥§ーÀï¤ÇÎ¾Æü¶¦¤ËÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤ÎÂè5Àá¤Ï¡¢11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥Ç¥ó¥½ー vs NECÀîºê¡¢·²ÇÏ vs SAGAµ×¸÷¡¢PFU vs Åì¥ì¼¢²ì¡¢´¢Ã« vs Astemo¡¢A»³·Á vs ²¬»³¡¢ÂçºåMV vs KUROBE¡¢ºë¶Ì¾åÈø vs É±Ï©¤ÎÁ´7¥«ー¥É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN Âè4Àá GAME1·ë²Ì
PFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯ 3-1 ¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º
¡Ê28-30¡¢36-34¡¢25-23¡¢25-21¡Ë
¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã« 3-0 ¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á
¡Ê25-19¡¢25-18¡¢25-22¡Ë
²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º 1-3 Âçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹
¡Ê15-25¡¢20-25¡¢25-23¡¢14-25¡Ë
Astemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ë 0-3 NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê
¡Ê22-25¡¢13-25¡¢19-25¡Ë
£Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥º 0-3 ·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹
¡Ê18-25¡¢20-25¡¢22-25¡Ë
¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï© 0-3 SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹
¡Ê20-25¡¢21-25¡¢17-25¡Ë
Åì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì 1-3 ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹
¡Ê25-23¡¢17-25¡¢20-25¡¢19-25¡Ë
¢£ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN Âè4Àá GAME2·ë²Ì
PFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯ 2-3 ¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º
¡Ê25-20¡¢22-25¡¢20-25¡¢25-20¡¢13-15¡Ë
¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã« 3-0 ¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á
¡Ê25-20¡¢25-23¡¢29-27¡Ë
²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º 0-3 Âçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹
¡Ê19-25¡¢18-25¡¢17-25¡Ë
Astemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ë 1-3 NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê
¡Ê21-25¡¢25-18¡¢20-25¡¢16-25¡Ë
£Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥º 3-2 ·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹
¡Ê25-18¡¢24-26¡¢30-28¡¢19-25¡¢15-13¡Ë
¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï© 2-3 SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹
¡Ê25-23¡¢16-25¡¢20-25¡¢25-22¡¢13-15¡Ë
Åì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì 0-3 ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹
¡Ê22-25¡¢22-25¡¢18-25¡Ë