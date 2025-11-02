先日9月6日に解散を発表したOverToneが、メジャーデビュー以降のリリース楽曲を全て収録した『ALL TIME BEST』をクラウン ミュージック ストアにて期間限定でダウンロード販売する。

『ALL TIME BEST』は、メジャーデビュー以降にリリースした38曲に加え、ラストシングル「手紙」のInstrumentalを収録した全39曲入りのデジタルアルバム。なお本作収録の「四等分」 「One less (remix) 」 「栞（Piano Version）」は初の配信となる。

購入者特典として、通常盤にはOverToneデジタルフォトカード、Special Editionには、メンバー全員が購入者の名前を呼ぶオリジナルビデオレターがプレゼントされるとのこと。

販売期間は、11月2日(日)の19:00から12月6日(土)23:59まで。8年間に及ぶOverToneの活動の集大成とも言える内容としてチェックしてほしい。

■デジタルアルバム『ALL TIME BEST』
購入はこちら→https://crown.murket.jp/artist/43546
【販売期間】
2025年11月2日(日)19:00〜12月6日(土)23:59

【通常盤価格】￥3,900（税抜価格 ￥3,545）

【Special Edition価格】￥5,900（税抜価格 ￥5,364）

【収録曲】※両タイプ共通
1​.手紙
2​.手紙(Instrumental)
3​.ウェディングソング
4​.共感性自尊
5​.ノラ猫体質
6​.シャンディガフ
7​.週末レイジー
8​.CIRCLE
9​.サンデーナイト
10​.風光る
11​.I Love Youじゃなくて
12​.めくるめく
13​.僕らの街
14​.四等分
15​.One less (remix)
16​.栞（Piano Version）
17​.最初で最後の
18​.君はイタい
19​.幸福度指数
20​.マジョリティズム
21​.低空飛行
22​.マジ静粛に
23​.陽炎
24​.笑うピエロ
25​.ハイウェイミュージック
26​.Yesterday
27​.バックナンバー
28​.Prologue
29​.論外
30​.それと、愛
31​.つよがり
32​.Have a nice day!!!
33​.赤い線
34​.オレンジ色
35​.神様のルーレット
36​.レディーファースト
37​.平行線ロマンス
38​.モンスター
39​.ゼロ

【通常盤 購入者特典】
「OverToneデジタルフォトカード」
※セット販売のみ

【Special Edition 購入者特典】

「OverToneメンバー全員からあなたに向けたビデオレター」
OverTone「ALL TIME BEST」（Special Edition）をご購入頂いた方全員に、メンバー全員があなたのお名前を呼ぶオリジナルビデオレターをプレゼント。
＊呼んでほしいお名前（ひらがな15文字以内）を商品購入時にアンケートフォームに記入していただきます。
※セット販売のみ、複数購入可能
※複数購入いただいた場合は、複数購入分のオリジナルビデオレターをお届けいたします。
※GIGAファイル便で2026年１月中旬頃送付予定。
送付予定が変更になる場合はストアの「お知らせ」にてご連絡いたします。

◾️ラストデジタルシングル「手紙」
配信日：2025年10月1日（水）
https://lnk.to/pre_tegami

▼「手紙について」全メンバーコメント
https://overtone0906.com/contents/973184

◾️＜OverTone Last Live Tour 〜8年間ありがとうございました〜＞

2025年
・11月2日（日）愛知公演 @名古屋 SPADE BOX
・11月16日（日）大阪公演 @ESAKA MUSE
・11月22日（土）東京公演 @原宿 RUIDO
https://overtone0906.com/contents/977362

■＜グランドファイナル　「OverTone Last Live〜倍恩〜」＞

2025年
・12/6（土）＠大阪・梅田 CLUB QUATTRO
https://overtone0906.com/contents/985691

