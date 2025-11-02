OverTone、 購入者へのオリジナルビデオレター付き『ALL TIME BEST』リリース
先日9月6日に解散を発表したOverToneが、メジャーデビュー以降のリリース楽曲を全て収録した『ALL TIME BEST』をクラウン ミュージック ストアにて期間限定でダウンロード販売する。
『ALL TIME BEST』は、メジャーデビュー以降にリリースした38曲に加え、ラストシングル「手紙」のInstrumentalを収録した全39曲入りのデジタルアルバム。なお本作収録の「四等分」 「One less (remix) 」 「栞（Piano Version）」は初の配信となる。
購入者特典として、通常盤にはOverToneデジタルフォトカード、Special Editionには、メンバー全員が購入者の名前を呼ぶオリジナルビデオレターがプレゼントされるとのこと。
販売期間は、11月2日(日)の19:00から12月6日(土)23:59まで。8年間に及ぶOverToneの活動の集大成とも言える内容としてチェックしてほしい。
■デジタルアルバム『ALL TIME BEST』
購入はこちら→https://crown.murket.jp/artist/43546
【販売期間】
2025年11月2日(日)19:00〜12月6日(土)23:59
【通常盤価格】￥3,900（税抜価格 ￥3,545）
【Special Edition価格】￥5,900（税抜価格 ￥5,364）
【収録曲】※両タイプ共通
1.手紙
2.手紙(Instrumental)
3.ウェディングソング
4.共感性自尊
5.ノラ猫体質
6.シャンディガフ
7.週末レイジー
8.CIRCLE
9.サンデーナイト
10.風光る
11.I Love Youじゃなくて
12.めくるめく
13.僕らの街
14.四等分
15.One less (remix)
16.栞（Piano Version）
17.最初で最後の
18.君はイタい
19.幸福度指数
20.マジョリティズム
21.低空飛行
22.マジ静粛に
23.陽炎
24.笑うピエロ
25.ハイウェイミュージック
26.Yesterday
27.バックナンバー
28.Prologue
29.論外
30.それと、愛
31.つよがり
32.Have a nice day!!!
33.赤い線
34.オレンジ色
35.神様のルーレット
36.レディーファースト
37.平行線ロマンス
38.モンスター
39.ゼロ
【通常盤 購入者特典】
「OverToneデジタルフォトカード」
※セット販売のみ
【Special Edition 購入者特典】
「OverToneメンバー全員からあなたに向けたビデオレター」
OverTone「ALL TIME BEST」（Special Edition）をご購入頂いた方全員に、メンバー全員があなたのお名前を呼ぶオリジナルビデオレターをプレゼント。
＊呼んでほしいお名前（ひらがな15文字以内）を商品購入時にアンケートフォームに記入していただきます。
※セット販売のみ、複数購入可能
※複数購入いただいた場合は、複数購入分のオリジナルビデオレターをお届けいたします。
※GIGAファイル便で2026年１月中旬頃送付予定。
送付予定が変更になる場合はストアの「お知らせ」にてご連絡いたします。
◾️ラストデジタルシングル「手紙」
配信日：2025年10月1日（水）
https://lnk.to/pre_tegami
▼「手紙について」全メンバーコメント
https://overtone0906.com/contents/973184
◾️＜OverTone Last Live Tour 〜8年間ありがとうございました〜＞
2025年
・11月2日（日）愛知公演 @名古屋 SPADE BOX
・11月16日（日）大阪公演 @ESAKA MUSE
・11月22日（土）東京公演 @原宿 RUIDO
https://overtone0906.com/contents/977362
■＜グランドファイナル 「OverTone Last Live〜倍恩〜」＞
2025年
・12/6（土）＠大阪・梅田 CLUB QUATTRO
https://overtone0906.com/contents/985691
