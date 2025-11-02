先日9月6日に解散を発表したOverToneが、メジャーデビュー以降のリリース楽曲を全て収録した『ALL TIME BEST』をクラウン ミュージック ストアにて期間限定でダウンロード販売する。

『ALL TIME BEST』は、メジャーデビュー以降にリリースした38曲に加え、ラストシングル「手紙」のInstrumentalを収録した全39曲入りのデジタルアルバム。なお本作収録の「四等分」 「One less (remix) 」 「栞（Piano Version）」は初の配信となる。

購入者特典として、通常盤にはOverToneデジタルフォトカード、Special Editionには、メンバー全員が購入者の名前を呼ぶオリジナルビデオレターがプレゼントされるとのこと。

販売期間は、11月2日(日)の19:00から12月6日(土)23:59まで。8年間に及ぶOverToneの活動の集大成とも言える内容としてチェックしてほしい。

■デジタルアルバム『ALL TIME BEST』

購入はこちら→https://crown.murket.jp/artist/43546

【販売期間】

2025年11月2日(日)19:00〜12月6日(土)23:59 【通常盤価格】￥3,900（税抜価格 ￥3,545） 【Special Edition価格】￥5,900（税抜価格 ￥5,364） 【収録曲】※両タイプ共通

1​.手紙

2​.手紙(Instrumental)

3​.ウェディングソング

4​.共感性自尊

5​.ノラ猫体質

6​.シャンディガフ

7​.週末レイジー

8​.CIRCLE

9​.サンデーナイト

10​.風光る

11​.I Love Youじゃなくて

12​.めくるめく

13​.僕らの街

14​.四等分

15​.One less (remix)

16​.栞（Piano Version）

17​.最初で最後の

18​.君はイタい

19​.幸福度指数

20​.マジョリティズム

21​.低空飛行

22​.マジ静粛に

23​.陽炎

24​.笑うピエロ

25​.ハイウェイミュージック

26​.Yesterday

27​.バックナンバー

28​.Prologue

29​.論外

30​.それと、愛

31​.つよがり

32​.Have a nice day!!!

33​.赤い線

34​.オレンジ色

35​.神様のルーレット

36​.レディーファースト

37​.平行線ロマンス

38​.モンスター

39​.ゼロ 【通常盤 購入者特典】

「OverToneデジタルフォトカード」

※セット販売のみ 【Special Edition 購入者特典】 「OverToneメンバー全員からあなたに向けたビデオレター」

OverTone「ALL TIME BEST」（Special Edition）をご購入頂いた方全員に、メンバー全員があなたのお名前を呼ぶオリジナルビデオレターをプレゼント。

＊呼んでほしいお名前（ひらがな15文字以内）を商品購入時にアンケートフォームに記入していただきます。

※セット販売のみ、複数購入可能

※複数購入いただいた場合は、複数購入分のオリジナルビデオレターをお届けいたします。

※GIGAファイル便で2026年１月中旬頃送付予定。

送付予定が変更になる場合はストアの「お知らせ」にてご連絡いたします。

◾️ラストデジタルシングル「手紙」

配信日：2025年10月1日（水）

https://lnk.to/pre_tegami ▼「手紙について」全メンバーコメント

https://overtone0906.com/contents/973184

◾️＜OverTone Last Live Tour 〜8年間ありがとうございました〜＞ 2025年

・11月2日（日）愛知公演 @名古屋 SPADE BOX

・11月16日（日）大阪公演 @ESAKA MUSE

・11月22日（土）東京公演 @原宿 RUIDO

https://overtone0906.com/contents/977362

■＜グランドファイナル 「OverTone Last Live〜倍恩〜」＞ 2025年

・12/6（土）＠大阪・梅田 CLUB QUATTRO

https://overtone0906.com/contents/985691