K―POPバーチャルアイドル「PLAVE」が1、2日の両日、千葉県・幕張メッセのイベントホールでアジアツアーの日本公演を行った。2日間で多くの日本のPLLI（プリ、ファンの総称）とふれあい、2時間30分のステージで日本デビュー曲「かくれんぼ」など21曲を披露した。

日本初の単独公演。バーチャル空間に登場した5人に会場は熱狂。HAMINが「声も大きく出して、手もあげて、思いっきり楽しめるよね〜」と呼びかけ、幕開けからボルテージは最高潮に達した。

5人は2023年3月に韓国でデビューしたバーチャルアイドル。動きや表情はモーションキャプチャーを活用した高い技術力で表現され、バーチャル空間だからこそ実現できる映像や演出で魅了している。ライブ中にも即座に衣装チェンジを施し、King＆Prince「シンデレラガール」とHANA「Blue Jeans」のカバーも届けた。

今年3月に韓国で発売したミニアルバム「ASTERUM:134―1」の初動売上は56万枚を記録し、韓国の音楽番組で名だたる人気アーティストを抑えてバーチャルアイドルとして初めて1位を獲得した。5月に初開催された日本版グラミー賞「MUSIC AWARDS JAPAN」の2部門でノミネートされるなど高い注目度を誇る。

韓国で始まったアジアツアーは、5都市を巡り日本にたどりついた。BAMBYは「アジアツアーでたくさんのことを学ぶことができ、たくさんの力をいただきました」とPLLIに感謝。2日間を振り返り、HAMINは「夢みたいな時間でした。ずっと心に残ると思います」とかみしめた。