◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えたワールドシリーズ第７戦の敵地・ブルージェイズ戦で延長１１回まで突入した接戦で逆転勝ちし、球団史上初となるワールドシリーズ２年連続制覇を達成した。ブルージェイズは１９９３年以来３２年ぶり３度目の制覇を逃した。２年連続のワールドシリーズ制覇は、１９９８〜２０００年にヤンキースが３連覇して以来で、２１世紀初となった。

大谷翔平投手（３１）は、７回途中９３球を投げた第４戦から中３日で登板して３回途中３失点。打っては５打数２安打１四球だった。前日の第６戦で９６球を投げた山本由伸投手（２７）は９回途中から１１回まで無失点で抑える炎の連投を見せて、ワールドシリーズ３勝目を挙げた。

ロバーツ監督は山本の魂の連投を「ヨシ（由伸）が今夜やったことは現代野球では前例のないことだ。そこには精神面、完璧な投球フォーム、そして揺るぎない意志がある。これほどのものは見たことがない。本当にない。それらすべてが結びついている。大きな瞬間を望む選手はいるが、正しい理由でその瞬間を望む選手もいる。ヨシは自分が全面的に信頼する男であり、彼のおかげで自分はかなりいい監督に見えている」とたたえ続けた。