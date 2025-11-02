アジアを中心にグローバルな人気を博しているＫ―ＰＯＰバーチャルアイドル「ＰＬＡＶＥ」が２日、千葉・幕張メッセイベントホールで日本初単独公演を行った。

６都市をめぐるアジアツアーのファイナル。ＥＵＮＨＯ（ウノ）が「時間がたつのが早くて、いいエネルギーをたくさんいただいた。今日はそのエネルギーを使い果たそうと思っています」と気合を入れると、ＢＡＭＢＹ（バンビ）は「始まりも大事ですが、締めくくりも大事ですよね。今日の公演、すてきに締めくくっていきましょう！」と呼びかけた。

ステージでは日本デビュー曲「かくれんぼ」など２１曲をパフォーマンス。バーチャルアイドルとしての特性を生かした早着替えや美しい映像美との融合に加え、高い音楽性で会場のＰＬＬＩ（プリ、ファンネーム）を楽しませた。Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの「シンデレラガール」、ＨＡＮＡの「Ｂｌｕｅ Ｊｅａｎｓ」などの日本語楽曲のカバーも披露した。

ＮＯＡＨ（ノア）は「昨日あまりにも会いたくて、夢にも出てきました。きょうは超幸せです」と感無量。ＨＡＭＩＮ（ハミン）は「アジアツアーを回りながら感じたのはＰＬＬＩの皆さんの目でした。宇宙の星よりもきれいで、温かいです。皆さんのまなざしを忘れず、これからも走って行きます」と思いを語った。

アジアツアーの“完走”後も５人は忙しい日々が続く。１０日には最新シングルアルバム「ＰＬＢＢＵＵ」をリリース。同２１、２２日に韓国・高尺（コチョク）スカイドームで今回のツアーのアンコール公演を行う。リーダーのＹＥＪＵＮ（イェジュン）は「こんなにたくさんの愛をいただいて、僕たちは生きているんだと実感しました。皆さんの愛を２倍にしてお返しできるＰＬＡＶＥになります」と誓いを立てた。