『大人の服選び』に悩む40・50代へ！【ユニクロ】1枚で決まる「フランネルシャツ」

シンプルなコーデは、素材感やシルエットでおしゃれさを醸し出したいところ。一点投入でコーデのセンスを格上げするなら【ユニクロ】の公式サイトで「ベストセラー」と紹介されているシャツを取り入れてみて。ほどよい厚みと柔らかそうな風合いが上品。カジュアルにもきれいめにも着まわせて、大人コーデの一軍アイテムとして活躍の予感です。

大人の余裕を感じる注目トップス

【ユニクロ】「フランネルシャツ」\3,990（税込）

ややゆったりめのシルエットで、抜け感のある着こなしを楽しめそうな「フランネルシャツ」。コットン100%素材でかっちりしすぎず、カジュアルなデイリーコーデにも使いやすそうです。オフホワイトは顔まわりが明るく見えやすく、上品な印象もプラス。素材感とゆったり感で大人の余裕を演出できそうです。

きれいめスカートを合わせてレディに着こなす

上品な素材感のきれいめスカートを合わせると、ぐっと洗練された大人の雰囲気に仕上がります。シャツの裾をタックインすることで、きちんとした印象やメリハリのあるシルエットを演出。襟を抜いたり袖をまくることで、程よい抜け感をプラスできます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ko.wear様、@mika_____akim様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M