◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

駒大が２年ぶり史上最多１７度目の優勝を飾った。

定刻の午前８時１０分にスタート。１区の小山翔也（３年）が区間４位、２区の谷中晴（２年）も区間３位でつなぎ、３区の帰山侑大（４年）はキレのあるラストスパートを見せて、首位に上げてタスキをつないだ。

４区の安原海晴（３年）で一時は４位後退も、５区は当日変更で配置された主力の伊藤蒼唯（４年）。タスキを受けた時点で３５秒あった差をグングン縮め、約５キロで前を行く国学院大、中大を抜かして首位浮上。さらに５２秒も引き離し、堂々の区間賞でつないだ。ゲームチェンジャーの役割をきっちりと果たした。

６区の村上響（３年）はさらに差を広げる区間２位の快走を見せ、７区は復活したエースの佐藤圭汰（４年）。レース前、藤田敦史監督は佐藤の状態を「７割」と話していたが、超学生級エースはそれでも強い。区間３位で走り抜き、最終８区の主将・山川拓馬（４年）も区間３位で盤石に走り、優勝ゴールテープを爽快に切った。

今回、７区を走った佐藤は復帰戦となった。５０００メートルで屋外日本記録を持つ駒大の絶対エースは、５月のアジア選手権（韓国）４位に入るなど前半シーズンにトラックレースを連戦も、７月の日本選手権（東京）前に恥骨を故障。「恥骨のけがは３回目。なかなか完全に違和感がなくなるまでは時間がかかった」と約２か月は走ることもできず、夏はチームと別メニューで回復に専念した。

本格的な練習開始は１０月からで、１０月１３日の出雲駅伝は出走しなかった。だからこそ「全日本ではしっかりチームの優勝に貢献するぞっていう思いで、ずっと過ごしていました」と強い思いで、できる限りの状態へ仕上げてきた。

復帰戦の今回は、７区区間３位。首位をがっちり守る、盤石に強い走りだったが「チームとして優勝できたことは非常にうれしいですが、個人の走りはまだまだ。最低でも４９分台で区間賞争いをすると言っていましたが、できなかった。１２、３キロで一気に足が重くなって、練習不足を痛感しました」と悔しさをにじませる。

リベンジの大舞台、来年の箱根駅伝は約２か月後。「練習をしっかり積んで、悔しさを晴らす。しっかり挽回して、最後はなんて言うか、しっかり褒められて終わりたい」と佐藤。絶対エースの走りが、駒大３年ぶり総合優勝のキーになる。