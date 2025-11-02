◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えたワールドシリーズ第７戦の敵地・ブルージェイズ戦で延長１１回まで突入した接戦で逆転勝ちし、球団史上初となるワールドシリーズ２年連続制覇を達成した。ブルージェイズは１９９３年以来３２年ぶり３度目の制覇を逃した。２年連続のワールドシリーズ制覇は、１９９８〜２０００年にヤンキースが３連覇して以来で、２１世紀初となった。

大谷翔平投手（３１）は、７回途中９３球を投げた第４戦から中３日で登板して３回途中３失点。打っては５打数２安打１四球だった。前日の第６戦で９６球を投げた山本由伸投手（２７）は９回途中から１１回まで無失点で抑える炎の連投を見せて、ワールドシリーズ３勝目を挙げた。

チームを勝利に導いたのはロハスのバットだった。３―４で迎えた９回。先頭のＥ・ヘルナンデスは空振り三振。試合終了まではあとアウト２つ。敵地ファンは総立ちになる中で、ロハスはフルカウントから守護神右腕・ホフマンのスライダーを左翼席に運んで試合を振り出しに戻し、延長１１回のスミスの決勝弾につなげた。

チーム野手最年長３６歳ベテランのロハスはチームのリーダー格で、黙々と練習をこなして与えられた仕事をそつなくこなすいぶし銀だ。ロバーツ監督はロハスの大一番での活躍について「私は『野球の神は正しい者を報いる』という話をよくするが、ミギー・ロ―（ミゲル・ロハス）はまさにその瞬間だった。彼は正しいやり方で物事を行い、あの瞬間（土壇場の同点弾）を得るにふさわしかった」とたたえた。