◇ノルディックスキー・ジャンプ 全日本選手権兼ＮＨＫ杯（２日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）

女子ラージヒル（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）で、１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）が、合計２３０・０点で４位にとどまった。勝ったのは丸山希（北野建設）。

１回目に１２１メートルを飛び６位と出遅れた。逆転を狙った２回目は１２０メートルを飛び順位を２つ上げるのが精いっぱいだった。高梨は「練習もできないなかで大倉に挑んだ試合のなかでは、１本ずつ反省点をしっかりとらえて前進はできたかなとは思うんですけど、やっぱりきっかけをつかんで飛躍的にボンと良くなれないなっていうもどかしい気持ちでもあります」と表情はさえない。

黒のスーツが基本だが、今大会は真っ白のスーツで登場した。「いつも黒いスーツなので白って汚れそうで怖いなって思っていたんですけど意外と飛んでみると白もいいんだなって思いました。黒と比べると白の生地は柔らかいのでアプローチがすごく組みやすい。今の私の状態では白の方が良かったかなと思います」と見慣れない白スーツには手応えを口にしていた。