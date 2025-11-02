契約に関わる儀式とハロウィンが重なった結果…

在日米海軍司令部の公式X（旧Twitter）は2025年10月31日、下士官の契約更新セレモニーに“リラックマ”が登場した様子を投稿しました。

【リ、リラックスしてない!!】これが、セレモニー前に緊張するリラックマ兵曹です（画像）

投稿によると、この日は上等兵曹の「Reenlistment（再入隊式／契約更新式）」が行われたとのことです。アメリカ軍では契約制を採用しており、契約期間が満了すると一度「名誉除隊」をしたうえで、改めて入隊を誓うという形式を取るのが通例です。

この式典は、祖国への忠誠を新たに誓う伝統的な儀式ですが、今回投稿された写真に写っていたのは、屈強な兵曹の姿ではなく、なんと人気キャラクターのリラックマでした。

式当日はハロウィンということで、契約を更新する上等兵曹本人がリラックマの姿で登場し、再入隊の誓いを立てたようです。

公式Xは「セレモニー前に緊張しているご本人の姿がこちら（今日はハロウィンなので特別です）」とコメント。さらに、リラックマ兵曹からクッキーを受け取ったことも報告しています。

この投稿を見たユーザーからは、「在日米海軍敷地内に熊の目撃情報が……」「在日米軍内部にもクマが出没」「軍の中枢まで熊が侵攻している」など、ここ数か月話題となっている“クマ出没騒動”に絡めたリポストも寄せられています。