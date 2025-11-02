ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦を5-4で勝利し、2年連続の世界一を成し遂げた。大谷翔平投手は「1番・投手兼DH」で先発したが、3回に先制3ランを被弾し降板。打者としては5打数2安打で勝利に貢献した。世界一の裏で大谷だけの“違和感”が発生。米記者も驚いている。

初回のマウンドに立った大谷の、左膝から下はすでに泥だらけ。その直前の攻撃では中前打で出塁し、その後三塁まで進んだ際にスライディングしたためだ。ベンチに戻るとすぐにマウンドへ。大谷にしか見られない“勲章”だ。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のブルージェイズ番ミッチ・バノン記者は自身のXに「ドジャースの先発投手が、三塁へ走塁した際にスライディングしたため、1回のマウンドにズボンが泥だらけで上がるなんて、本当に常軌を逸している……」と驚きをつづった。

試合は1点ビハインドの9回にロハスの本塁打で同点に。その裏から山本由伸がリリーフ登板。0を並べると、延長11回にスミスが勝ち越し本塁打を放ち、山本がそのまま最後を締めた。



（THE ANSWER編集部）