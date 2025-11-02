伊藤風葵がC大阪レディース戦に途中出場

日テレ・東京ヴェルディベレーザが11月2日、WEリーグ第12節でセレッソ大阪ヤンマーレディースと対戦し、2-1で勝利した。

この試合で中学3年生のMF伊藤風葵（いとう・ふき）が途中出場を果たし、WEリーグ最年少出場記録を更新した。

試合は前半29分にC大阪レディースがDF浅山茉緩のゴールで先制するも、ホームのベレーザが後半36分にMF猶本光のPKで同点に追いつくと、後半アディショナルタイムにMF塩越柚歩が逆転ゴールを決めて2-1で競り勝った。

デビューとなった伊藤は後半30分、FW小林里歌子との交代でピッチに立ち約15分間プレー。後半37分には積極的にシュートを放ち観客を沸かせると、猶本がペナルティーエリア内で倒されてPKを獲得したシーンでも正確なダイレクトパスで攻撃をつないだ。攻撃的MFとして出色のプレーを見せた。

伊藤は2010年生まれ。昨年11月に15歳06ヶ月21日でデビューを飾ったMF角谷瑠菜（ジェフユナイテッド千葉レディース）の記録を上回り、15歳5か月30日でWEリーグ最年少出場記録を更新することになった。SNSでも「すごすぎる」「素晴しいデビューでこれからが楽しみです」「中3は凄い」「まじか」「15歳でプロリーグデビューってのはすごいなぁ」などコメントが寄せられ、最年少出場記録を更新し、ピッチでもその実力を見せた15歳の伊藤に注目が集まっていた。

（FOOTBALL ZONE編集部）