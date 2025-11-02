¡Ö²Ê³Ø¼Ô¤Ï±Æ¶ÁÎÏ¹Ô»È¤ò¡×¡¡¥Ñ¥°¥¦¥©¥Ã¥·¥å²ñµÄ2ÆüÌÜ
¡¡³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤òÌÜ»Ø¤¹²Ê³Ø¼Ô¤é¤Î¹ñºÝÁÈ¿¥¡Ö¥Ñ¥°¥¦¥©¥Ã¥·¥å²ñµÄ¡×À¤³¦Âç²ñ¤Ï2Æü¡¢¹Åç»Ô¤Ç2ÆüÌÜ¤Î²ñ¹ç¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³Ë¤Î¶¼°Ò¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌò³ä¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¬¸ø³«Æ¤ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë²Ê³Ø¿ÍÊ¸¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¥À¥Ó¥É¡¦¥Ï¥ì¥ë²ñÄ¹¤Ï¡¢¼«¹ñ·³¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¡Ö²Ê³Ø¼Ô¤Ï¡ÊÀ¯ºö¤Î¡Ë°Õ»×·èÄê¼Ô¤òÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤ËÆ³¤¯¤è¤¦±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹Ô»È¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Áµ¿±þÅú¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¥Ñ¥°¥¦¥©¥Ã¥·¥å²ñµÄ´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î²Ê³Ø¼Ô¤È¤·¤ÆÎÑÍýÅªÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌä¤¤¤¿¤À¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ï¥ì¥ë»á¤Ï¡ÖÀïÁè¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤¿¤áÀ¯ÉÜ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£Âç³Ø¤¬À¯ÉÜ¤Ë·³»öÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ë¤Ï¡ÖÀïÁè¤ËÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤ë¸¦µæ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥Õ¥í¥×¥³¥Õ½êÄ¹¤Ï¥Ñ¥°¥¦¥©¥Ã¥·¥å²ñµÄ¤¬Ä¹Ç¯¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë·×²è¤ò½ä¤ëÂÐÏÃ¤Î¾ì¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö²Ê³Ø¼Ô¤ÏÀ¯¼£ÅªÌäÂê¤Ë¤â²ò·èºö¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡£º£¸å¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£