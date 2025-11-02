「呪われてるんか？」久保建英がまたも…“幻のアシスト”にファン落胆「取り消しかぁ」「悔やまれる」
現地11月１日に開催されたラ・リーガの第11節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダは、宿敵アスレティック・ビルバオとホームで対戦した。３−２で劇的な勝利を飾った。
左足首の怪我で公式戦３試合を欠場していた久保はベンチスタートとなり、満を持した63分から出場する
67分には、右サイドでボールを受け、中に切れ込んで左サイドに展開。味方のシュートをこぼれ球を相手GKウナイ・シモンが弾いたところに詰めると、シュートを打つかと思いきや落ち着いてパスを供給する。これをアルセン・ザハリャンがゴールに押し込み、アシストになったかと思われたが、久保がオフサイドをとられ、得点は取り消された。
昨シーズンは味方の決定機逸やVARチェックによる取り消しなどによって、ラ・リーガではまさかのアシストゼロに終わっていたなか、２年越しのアシストはまたも幻に終わった。
このシーンにはファンから、次のような声が上がった。
「タケのアシスト幻かい！次頼むわ！」
「アシスト取り消しかぁ」
「久保はゴール取り消されまくってるイメージあるんだけど呪われてるんか？」
「惜しかった」
「悔やまれる」
「もうアシストつかないの呪いだろ」
「マジでアシスト付かんなぁ」
「どうしても久保にアシストはつかないらしい」
周囲の状況を瞬時に察知した好プレーだっただけに、オフサイドが悔やまれる結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】取り消された久保建英のアシスト
