今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年11月3日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月3日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


ナチュラル素材を身に着けると吉。気分も運気も上向きに。

11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


行動量を減らすと幸運が到来。家でのんびりするのがおすすめ。

10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


全体の利益を考えよう。みんなが幸せならあなたも幸せに。

9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


焦りは物事を空回りさせるもとに。のんびりマイペースで進めて。

8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


隠し事に探りを入れられそう。口を滑らせないようにして。

7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


迷いが生じやすい日。大事な決定は延期するほうが安全かも。

6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


礼儀作法や品格が運を左右するカギ。紳士・淑女として振る舞って。

5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


注意力が低下気味。忘れ物や落とし物には十分注意すること！

4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


グループ行動に収穫あり。どこに行くにも人を誘ってみると◎。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


懸賞にツキあり。大物を狙ってどしどし応募してみよう。

2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


思い切った挑戦をすると◎。エキサイティングな体験になりそう。

1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


知識欲がアップ。人生論の本を読めば目からウロコな発見が。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)