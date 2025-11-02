2025年11月3日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月3日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
ナチュラル素材を身に着けると吉。気分も運気も上向きに。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
行動量を減らすと幸運が到来。家でのんびりするのがおすすめ。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
全体の利益を考えよう。みんなが幸せならあなたも幸せに。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
焦りは物事を空回りさせるもとに。のんびりマイペースで進めて。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
隠し事に探りを入れられそう。口を滑らせないようにして。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
迷いが生じやすい日。大事な決定は延期するほうが安全かも。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
礼儀作法や品格が運を左右するカギ。紳士・淑女として振る舞って。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
注意力が低下気味。忘れ物や落とし物には十分注意すること！
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
グループ行動に収穫あり。どこに行くにも人を誘ってみると◎。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
懸賞にツキあり。大物を狙ってどしどし応募してみよう。
2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
思い切った挑戦をすると◎。エキサイティングな体験になりそう。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
知識欲がアップ。人生論の本を読めば目からウロコな発見が。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)